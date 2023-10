fot. Imago/Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Reprezentacja Polski zagra w październiku z Wyspami Owczymi i Mołdawią

W tych meczach zabraknie kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego

Obowiązki kapitana po napastniku ma przejąć Piotr Zieliński

Ważna funkcja dla Zielińskiego

W październiku reprezentacja Polski zagra mecze eliminacji do Mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Będzie to debiutanckie zgrupowanie dla Michała Probierza, który w połowie września został nowym selekcjonerem. Los go nie oszczędził, gdyż w swoim debiucie będzie musiał radzić sobie bez największej gwiazdy – Roberta Lewandowskiego. Napastnik przy okazji poprzedniego meczu FC Barcelony doznał kontuzji, która na jakiś czas wyklucza go z gry.

Selekcjoner wytypował już zawodnika, który zastąpi Lewandowskiego w roli kapitana kadry. Opaskę w najbliższych tygodniach ma przywdziać Piotr Zieliński, o czym donosi Mateusz Miga. Wcześniej Probierz chce skonsultować temat z całą drużyną, natomiast to on podejmie ostateczną decyzję.

Wybór wydaje się dość racjonalny. Zieliński jest na liście powołanych drugim pod względem liczby występów w reprezentacji Polski. Pierwsze miejsce należy do Kamila Grosickiego, który nie jest już czołową postacią kadry i najprawdopodobniej nie znajdzie się w pierwszej jedenastce. Opaski nie otrzyma również Wojciech Szczęsny, który do tej pory niekiedy ją nosił.

