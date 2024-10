Probierz zdecydował. Wybrał bramkarza na mecz z Portugalią

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Skorupski w składzie na Portugalię, Bułka zagra z Chorwacją

Reprezentacja Polski od kilku dni przebywa na zgrupowaniu w Warszawie, gdzie przygotowuje się do październikowych spotkań w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w obu meczach będą gospodarzami, a na Stadionie Narodowym zmierzą się z Portugalią i Chorwacją.

Już jakiś czas temu selekcjoner Michał Probierz podkreślił, że w obu meczach wystąpią zarówno Marcin Bułka, jak i Łukasz Skorupski. Obaj bramkarze walczą o bluzę z numerem jeden po zakończeniu reprezentacyjnej kariery przez Wojciecha Szczęsnego. Na poprzednim zgrupowaniu podczas spotkań z Chorwacją i Szkocją zarówno jeden, jak i drugi otrzymali szanse zaprezentowania się przez 90 minut.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł Kanał Sportowy, wynika, że Michał Probierz zdecydował, który bramkarz znajdzie się w składzie na Portugalię. W meczu przeciwko drużynie z Półwyspu Iberyjskiego ma wystąpić Łukasz Skorupski. Co oznacza, że kilka dni później w rewanżowym starciu z Chorwatami dostępu do bramki biało-czerwonych strzec będzie Marcin Bułka.

Spotkanie z Portugalią, a następnie z Chorwacją odbędzie się kolejno 12 i 15 października. Po 2. kolejkach podopieczni Michała Probierza zajmują 3. miejsce w grupie z dorobkiem 3 punktów. We wrześniu nasza kadra najpierw wygrała ze Szkocją (3:2), a kilka dni później przegrała z Chorwacją (0:1).

