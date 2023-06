fot. Imago / Mateusz Słodkowski Na zdjęciu: Fernando Santos

Polska Niemcy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 czerwca 2023 09:28 .

Polska – Niemcy, gdzie oglądać

Polska – Niemcy to mecz, która ma przede wszystkim uhonorować Jakuba Błaszczykowskiego, kończącego reprezentacyjną karierę. Podopieczni Fernando Santosa mają natomiast zamiar odnieść drugie z rzędu zwycięstwo po pokonaniu Albanii (1:0) w marcu tego roku.

Tymczasem ekipa Hansiego Flicka ostatnio zaliczyła remis z Ukrainą (3:3). Niemcy nie wygrały tym samym w żadnym ze swoich dwóch ostatnich spotkań. Ostatni wygrany mecz nasi zachodni sąsiedzi zaliczyli w marcu, pozostawiając w pokonanym polu Peru (2:0).

Polska – Niemcy, transmisja na żywo w TV

Piątkowa batalia towarzyska na PGE Narodowym w Warszawie będzie transmitowana w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach TVP 1, TVP Sport i na Polsat Sport Premium 1. U publicznego nadawcy mecz skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow, a na Polsacie Sport Premium 1 sprawozdawcami rywalizacji będą Marcin Lepa i Maciej Stolarczyk.

Polska – Niemcy, transmisja online

Konfrontacja w Warszawie będzie do obejrzenia także w internecie. Spotkanie transmitowane będzie na stronie internetowej Sport.tvp.pl i poprzez aplikację TVP Sport. Dostęp do meczu zapewni też usługa Polsat Box Go.

Polska – Niemcy, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowej potyczki są podopieczni Hansiego Flicka. Kurs na wygraną Niemców oscyluje w granicach 1.70-1.75. Tymczasem wariant na wiktorię Polaków został oszacowany na poziomie 4.60-4.80.