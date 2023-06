Polska – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (16.06.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski i Robert Lewandowski

Polska – Niemcy, typy i przewidywania

Jakub Błaszczykowski ma na swoim koncie 108 spotkań w drużynie narodowej, w których strzelił 21 bramek. Debiut Kuby w kadrze miał miejsce w 2006 roku w sparingu przeciwko Arabii Saudyjskiej (2:1). W najbliższy piątek reprezentacja Polski zmierzy się z Niemcami w ramach meczu towarzyskiego, który będzie pożegnaniem wspomnianego wyżej Jakuba Błaszczykowskiego.

Wieloletni kapitan zespołu Biało-Czerwonych po raz ostatni wybiegnie na boisko w koszulce z orzełkiem na piersi. Spekuluje się, że skrzydłowy Wisły Kraków spędzi na murawie 16 minut, ale nie wiadomo, czy zagra od początku, czy może zamelduje się na boisku w trakcie spotkania. Kibice zgromadzeni na PGE Narodowym podziękują 37-latkowi za jego dokonania dla reprezentacji Polski

Sparingi mają to do siebie, że charakteryzują się dużą liczbą bramek. Wydaje się, że powinniśmy być świadkami trafień ze strony dwóch ekip. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Polska – Niemcy, ostatnie wyniki

Biało-Czerwoni za kadencji Fernando Santosa rozegrali dwa spotkania. Debiut Portugalczyka nie był udany, a wręcz był katastrofalny, ponieważ reprezentacja Polski zaprezentowała się fatalnie i przegrała 1:3 z Czechami w meczu eliminacyjnym do EURO 2024. Nasi piłkarze zrehabilitowali się jednak trzy dni później, kiedy to w tych samych rozgrywkach pokonali Albanię 1:0.

Niemcy będą gospodarzem najbliższych Mistrzostw Europy, dlatego w ostatnim czasie mierzą się towarzysko – podopieczni Hansiego Flicka w dwóch poprzednich starciach zremisowali 3:3 z Ukrainą oraz przegrali 2:3 z wyżej notowaną Belgią.

Polska – Niemcy, historia

Reprezentacja Polski nie ma złego bilansu w ostatnich pięciu spotkaniach przeciwko Niemcom. Obie ekipy zanotowały po jednym zwycięstwie, a w trzech pozostałych meczach padł remis. Patrząc jednak historycznie – rozegrano 21 pojedynków, nasi zachodni sąsiedzi mogą pochwalić się aż 13 wygranymi, siedem razy nastąpił podział punktów, a Biało-Czerwoni tylko raz triumfowali nad Die Mannschaft.

Polska – Niemcy, kursy bukmacherskie

Za zdecydowanego faworyta piątkowego meczu uważa się gości. Kurs na wygraną Niemiec wynosi mniej więcej 1.70, a typ na zwycięstwo Polski to około 4.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.00. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Polska – Niemcy, przewidywane składy

Fernando Santos będzie musiał radzić sobie bez zmagającego się z urazem Arkadiusza Recy, który opuścił już zgrupowanie reprezentacji Polski. W jego miejsce nie został nikt powołany, a przypomnijmy, że w kadrze Biało-Czerwonych nie ma również m.in. Kamila Glika. Selekcjoner Niemców Hansi Flick nie może liczyć na kontuzjowanych Timo Wernera oraz Lukasa Klostermanna.

Polska: Szczęsny – Bereszyński, Wieteska, Bednarek, Kiwior – Frankowski, Linetty, Zieliński, Kamiński – Świderski, Lewandowski

Niemcy: Ter Stegen – Ruediger, Ginter, Schlotterbeck – Kehrer, Goretzka, Kimmich, Raum – Musiala – Fuellkrug, Havertz

Polska – Niemcy, kto wygra?

Polska – Niemcy, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie w telewizji na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Początek spotkania na PGE Narodowym w piątek, 15 czerwca o godzinie 20:45. Na sędziego tego pojedynku wyznaczono arbitra z Izraela – Orela Grinfelda.

