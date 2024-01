"Uważam, że MLS to fenomenalna liga dla młodych zawodników. Można się łatwo wybić, zwłaszcza na ofensywnej pozycji" - mówi w rozmowie z "ŁączyNasPiłka.pl" Mateusz Bogusz, który dodaje także, że jest gotowy na powołanie do kadry.

IMAGO / ZUMA Wire / Scott Kinser Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Matusz Bogusz od jakiegoś czasu gra w MLS

Pomocnik spisuje się tam całkiem dobrze

Teraz mówi o ewentualnej grze w reprezentacji Polski

“To fenomenalna liga dla młodych”

Już prawie rok temu Mateusz Bogusz przeniósł się z UD Ibiza do MLS. A dokładnie do zespołu Los Angeles Football Club. Polak dotychczas w barwach klubu z miasta aniołów rozegrał 42 spotkania Zdobył w nich cztery bramki i zanotował osiem asyst. Teraz pomocnik, który jest wychowankiem Ruchu Chorzów mówi o ewentualnej grze w kadrze.

– Jechałem do USA z otwartą głową, nie byłem nastawiony na cokolwiek. Mówienie, że to zesłanie czy piłkarski trzeci świat, to bzdury. Uważam, że to fenomenalna liga dla młodych zawodników. Można się łatwo wybić, zwłaszcza na ofensywnej pozycji – mówi w rozmowie z “ŁączyNasPiłka.pl”.

– Nie ma co ukrywać – jesienią byłem w formie i czekało się na listy powołanych, żeby sprawdzić, kto pojedzie na zgrupowanie. Niestety mnie na nich nie było. Robię dalej swoje. Nie lubię się mądrzyć sprzed telewizora. Ale wiem, że z moim charakterem i zaciętością oraz oczywiście z umiejętnościami na pewno spróbowałbym dać kadrze to, czego potrzebuje – dodaje.

