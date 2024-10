Reprezentacja Polski we wtorek zagra na PGE Narodowym w Warszawie z Chorwacją. Przed tym spotkaniem na pytania dziennikarza na konferencji prasowej odpowiadał Piotr Zieliński.

fot. SOPA Images Limited / Alamy

Piotr Zieliński przed spotkaniem Polska – Chorwacja

Reprezentacja Polski w trakcie trwającej edycji Ligi Narodów UEFA jest jak na razie bezkompromisowa. Biało-czerwoni zaliczyli jedno zwycięstwo i dwie porażki. O poprawę swojego bilansu ekipa Michała Probierza powalczy we wtorkowy wieczór, mierząc się w roli gospodarza z Chorwacją. Tymczasem przed tym spotkaniem z przedstawicielami mediów spotkał się Piotr Zieliński, który wypowiedział się nie tylko na temat starcia z Portugalią, ale odniósł się też do wątków Luki Modricia czy Maxiego Oyedele.

– Mieliśmy odprawę na temat Portugalczyków. To już jednak zostawiamy dla siebie. Wiemy, co zrobiliśmy źle. Teraz koncentrujemy się już na meczu z Chorwacją. Graliśmy z tą ekipą i wiemy, że stać nas na pokonanie Chorwacji. Mimo że to dobra i silna drużyna. W każdym razie mieliśmy swoje sytuacje strzeleckie. Gramy przed naszą publicznością i musimy narzucić swój styl gry – mówił piłkarz Interu Mediolan w trakcie konferencji prasowej transmitowanej na kanale Łączy nas piłka.

Reprezentant Polski pochlebnie o Luce Modriciu

Zieliński przez jednego z dziennikarzy został zapytany o mocne i słabe strony Luki Modricia. Polak ocenił zawodnika, używając samych pochlebnych słów. – Wszystko mi imponuje w grze Modricia. To jeden z najlepszych pomocników w ostatnich latach. Zdobywca Złotej Piłki. Systematycznie wygrywał Ligę Mistrzów. Nie da się zatem wziąć tylko jednej rzeczy od tego piłkarza. Ma wszystko, co wyróżnia świetnego zawodnika. To gracz z niezwykłą inteligencją boiskową. Mimo 39 lat zasuwa na całym boisku. Potrafi poderwać drużynę – wymieniał reprezentant Polski.

W końcu w trakcie spotkania z dziennikarza piłkarz Nerazzurrich został też zapytany o Maxiego Oyedele. Zieliński w młodym graczu Legii Warszawa widzi potencjał. – Była okazja porozmawiać z Maxim i przekazać mu kilka rzeczy. Momentami miał dobre momenty. To było jednak dla niego wyjątkowe wydarzenie. Pierwszy raz w karierze zagrał w takim meczu, przeciwko mocnemu przeciwnikowi i przed taką widownią. To bez wątpienia zawodnik z potencjałem – przekonywał pomocnik Interu.

W tym roku oprócz wtorkowego starcia z Chorwatami podopieczni Michała Probierza mają jeszcze do rozegrania dwa spotkania. W przyszłym miesiącu Biało-czerwoni najpierw zmierzą się na wyjeździe z Portugalią. Mecz odbędzie się 15 listopada. Z kolei 18 listopadzie w roli gospodarza Polska zagra ze Szkocją.

