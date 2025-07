Real i Barcelona walczą o wielki talent. To najlepszy piłkarz Euro do lat 19

Real Madryt i FC Barcelona są zainteresowani transferem mistrza Europy do lat 19 - donosi dziennik Marca. Kees Smit, czyli reprezentant Holandii otrzymał nagrodę najlepszego piłkarza turnieju.

Kees Smith na radarze FC Barcelony i Realu Madryt

W dniach 13-26 czerwca bieżącego roku na boiskach w Rumunii odbyły się Mistrzostwa Europy do lat 19. W wielkim finale spotkała się Holandia oraz Hiszpania. Mecz o trofeum rozstrzygnął się za sprawą gola samobójczego, którego zdobył Raul Jimenez. Ostatecznie tytuł młodzieżowego mistrza Europy zdobyła kadra Oranje, która pokonała La Furia Roja (1:0).

Kluczową postacią reprezentacji Holandii był Kees Smit. Warto dodać, że środkowy pomocnik w każdym spotkaniu poza finałem wpisywał się na listę strzelców. Łącznie w pięciu meczach zdobył cztery gole i zaliczył asystę, będąc jednym z najskuteczniejszych graczy turnieju. Co więcej, to w jego ręce powędrowała nagroda dla najlepszego piłkarza Mistrzostw Europy do lat 19.

Nic więc dziwnego, że Smit przykuł uwagę topowych klubów w Europie. Z informacji dziennika Marca wynika, że Holendrem zainteresował się Real Madryt i FC Barcelona. Oprócz tego 19-latek jest pod obserwacją Manchesteru United, Bayernu Monachium czy Chelsea.

Na chwilę obecną sam piłkarz ma wątpliwości odnośnie szybkiego transferu do tak dużego klubu. „To dwa największe kluby na świecie. Z przyjemnością o tym czytałem. Zainteresowanie ze strony FC Barcelony i Realu Madryt jest pozytywne, ale jeśli odejdę teraz, nie wiadomo, czy będę grał” – mówił niedawno Kees Smit.

Smit w minionym sezonie zagrał w 43 meczach, w których zdobył 10 goli i zaliczył 7 asyst. Kontrakt z AZ Alkmaar ma ważny do 2028 roku.