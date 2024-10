Real Madryt blisko pozyskania gwiazdy Liverpoolu

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Trent Alexander-Arnold ma wzmocnić Real Madryt

Real Madryt od dłuższego czasu ma w swoich planach pozyskanie Trenta Alexandra-Arnolda. W związku z tym, że kontuzji nabawił się Dani Carvajal, to transakcja z udziałem piłkarza stała się jeszcze bardziej realna. Realny scenariusz zakłada, że Anglik wzmocni Królewskich w trakcie styczniowego okna transferowego. Wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Źródło podaje, że transakcja może kosztować mniej więcej 10-15 milionów euro. Wpływ na to, że suma za piłkarza będzie niska, ma fakt, że jego kontrakt z Liverpoolem obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Chociaż istnieją spekulacje, że sternicy The Reds mogą jeszcze próbować przekonać zawodnika do parafowania nowej umowy.

Alexander-Arnold to wychowanek Liverpoolu, który do pierwszej drużyny tej ekipy trafił w lipcu 2016 roku. Jak na razie wystąpił w koszulce The Reds łącznie w 319 spotkaniach, notując w nich 19 trafień i 83 asysty.

Dzisiaj rynkowa wartość 31-krotnego reprezentanta Anglii kształtuje się w wysokości 70 milionów euro. 26-latek ma na swoim koncie wiele sukcesów. Prawy obrońca wygrał raz Ligę Mistrzów i mistrzostwo Premier League. Na koncie Alexandra-Arnolda są też takie sukcesy jak Superpuchar Anglii, Puchar Anglii czy Puchar Ligi Angielskiej.

W tej kampanii piłkarz wystąpił jak na razie w dziewięciu meczach, notując w nich dwa trafienia.

Czytaj więcej: Real Madryt ma trzy opcje do zastąpienia Daniego Carvajala