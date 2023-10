IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski doznał kontuzji w meczu Ligi Mistrzów

Napastnik nie przyjechał na październikowe zgrupowanie kadry

Kapitan Biało-Czerwonych po raz pierwszy opuści domowy mecz o punkty z powodu kontuzji

Robert Lewandowski leczy kontuzję

Reprezentacja Polski w czwartek pokonała Wyspy Owcze 2:0 i zachowała szanse na bezpośredni awans na EURO 2024. Co więcej, teraz wszystko zależy od naszej kadry, a do promocji potrzebne są dwie wygrane. W niedzielę, kolejnym rywalem kadry Probierza będzie Mołdawia, a w decydującym spotkaniu o wyjazd na mistrzostwa Polacy powalczą z Czechami.

W październikowych meczach reprezentacji Polski nie pomaga jednak Robert Lewandowski, który leczy kontuzję. Zawodnik Barcelony urazu doznał w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto. Tymczasem, jak podał serwis TVP Sport: – “Lewego” z gry w narodowych barwach w meczu o punkty przed własną publicznością po raz pierwszy w karierze wyeliminowała kontuzja.

Robert Lewandowski, co prawda nie zagrał w meczu z Węgrami kończącym eliminacje do mistrzostw świata w 2022 roku, jednak wtedy było to wynikiem decyzji Paulo Sousy, który postanowił dał odpocząć kapitanowi reprezentacji Polski.

