Jakub Moder przez długi czas był wyłączony z gry z powodu kontuzji. Zawodnik wraca już do pełni dyspozycji i w rozmowie z w programie "0:0" na Kanale Zero przekonywał, że jest gotowy do gry na najwyższym poziomie.