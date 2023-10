Marcin Bułka skomentował swoją pozycję w reprezentacji. “Nie ruszyło mnie to”

IMAGO / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka ma za sobą zdecydowanie najlepszy okres w karierze

Polak fantastycznie spisuje się w Ligue 1

Według wielu powinien też dostać szansę w reprezentacji Polski

Numer jeden, dwa, trzy…

Marcin Bułka ma za sobą absolutnie najlepszy okres w swojej karierze. 24-latek regularnie i co ważne dobrze gra w zespole Nicei na poziomie Ligue 1. To powoduje, że coraz częściej kibice oraz eksperci domagają się szansy dla bramkarza w reprezentacji Polski. Jednak selekcjoner Michał Probierz jasno zadeklarował, że Bułka w hierarchii jest numerem trzy. Teraz sam bramkarz odniósł się do całej sprawy.

– Co pomyślałem o hierarchii bramkarzy w naszej reprezentacji? Mam na ten temat jakąś swoją opinię, ale właściwie mnie to nie ruszyło, żebym się jakoś szczególnie podłamał. Tylko jeszcze bardziej chciałem pokazać, że jednak nie jestem czwartym bramkarzem i zasługuję na to, żeby być wyżej, co udowadniam do tej pory. Jeżeli patrzymy na moją dzisiejszą formę, to jest dosyć przyzwoita – powiedział Marcin Bułka na antenie “Kanału Sportowego”.

