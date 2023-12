fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Cygan

Kadencja Cezarego Kuleszy dla wielu jest ogromną pomyłką

Polski Związek Piłki Nożnej przechodzi przez kolejne afery

Marek Koźmiński zdradził, kto ma ubiegać się o stanowisko prezesa PZPN w 2025 roku

Kto może zastąpić Kuleszę?

Trwająca kadencja Cezarego Kuleszy dla wielu jest katastrofą. Polski Związek Piłki Nożnej ma za sobą kolejne afery i kompromitacje, a reprezentacja Polski rozczarowuje osiąganymi wynikami. Wśród kibiców Kulesza ma praktycznie zerowe poparcie, a media spekulują na temat jego konfliktów z bardzo ważnymi postaciami krajowej piłki.

Ludzie z niecierpliwością wyczekują końca kadencji Kuleszy. Wybory na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej odbędą się w 2025 roku. W tej chwili nie wiadomo, czy Kulesza będzie ubiegał się o kontynuowanie swojej pracy na tym stanowisku.

Marek Koźmiński, który w 2021 roku przegrał wybory z Kuleszą, zdradził, kto zamierza kandydować w 2025 roku. Wymienił trzy nazwiska, które będą ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Już wiemy, jacy będą kandydaci. To już jest pewne. Będą to Wojciech Cygan, Adam Kaźmierczak i Paweł Wojtala. To są trzy osoby, które pracują obecnie w zarządzie PZPN. Ale to są dobrzy ludzie, na pewno nie należą do tego grona działaczy, które krytykujemy. To są na pewno postaci anty-Kulesza, tylko oni tego nie pokazują – wyjaśnił Koźmiński.

Wojciech Cygan to prezes Rakowa Częstochowa oraz przewodniczący rady nadzorczej Ekstraklasy. Paweł Wojtala sprawuje funkcję członka zarządu PZPN, a Adam Kaźmierczak jest jednym z wiceprezesów federacji.

Zobacz również: Zieliński wzbudził zainteresowanie hiszpańskiego giganta. Będzie wielki transfer?