Ekspert o Grabarze. “Ma charakter i umiejętności pozwalające rywalizować z najlepszymi”

Artur Wichniarek zabrał głos w rozmowie w "TVP Sport" w sprawie Kamila Grabary. Bramkarz został pominięty przez Michała Probierza przy powołaniach do reprezentacji Polski na spotkania w Lidze Narodów.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Wichniarek: Grabara jest ambitny i pewny siebie

Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zmagania w rozgrywkach Ligi Narodów. Pierwszym rywalem Biało-czerwonych będzie Szkocja na Hampden Park w Glasgow. Wśród powołanych na wrześniowe zgrupowania zabrakło miejsca dla Kamila Grabary, który rewelacyjnie spisuje się w barwach Vfl Wolfsburg. Dotychczas 25-latek rozegrał trzy mecze w nowym zespole i dwukrotnie zachował czyste konto.

Artur Wichniarek skomentował nieobecność Grabary w kadrze. – Za dużo rozpatrujemy wypowiedzi zawodników. Nie znam ambitnego piłkarza, który powie, że zadowoli się rolą zmiennika – zaczął. – Grabara jest ambitny, pewny siebie, ma umiejętności. To spowodowało, że Wolfsburg zapłacił za niego 13,5 mln euro, czyniąc go trzecim najdroższym bramkarzem w historii Bundesligi. Takie są fakty – dodał.

Grabara występował w poprzednim sezonie w Lidze Mistrzów z Kopenhagą. Wichniarek zaznaczył, że Grabara ma pełne prawo wyrażać swoje ambicje. – Słyszę obawy, że jego przybycie do kadry mogłoby zaburzyć harmonię i atmosferę, ale co nam dała ta świetna atmosfera? Punkt na Euro i szybki powrót do domu – zauważył.

– Przecież Grabara nie mówi, że ma być numerem jeden. Z najlepszymi trener powinien rozmawiać, a z tego co wiem, z Grabarą nie zamienił słowa. To dorośli mężczyźni, można znaleźć rozwiązanie i dojść do porozumienia, zamiast wywoływać sztuczne afery, bo ktoś coś powiedział – stwierdził. Selekcjoner powołał czwórkę bramkarzy na wrześniowe mecze ze Szkocją i Chorwacją – Marcina Bułkę, Bartłomieja Drągowskiego, Łukasza Skorupskiego oraz Bartosza Mrozka.