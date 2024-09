Joselu ostatnio na łamach dziennika "AS" poruszył temat Złotej Piłki za rok 2024. Zawodnik Realu Madryt nagrodziłby swojego kolegę z zespołu. Hiszpan wręczyłby nagrodę Daniemu Carvajalowi.

Źródło: AS / realmadryt.pl

Joselu wręczyłby Złotą Piłkę Daniemu Carvajlowi

Real Madryt ma za sobą fantastyczną kampanię 2023/24. Podopieczni Carlo Ancelottiego triumfowali w rozgrywkach La Liga, a także Lidze Mistrzów. W zbliżającej się gali Złotej Piłki to właśnie piłkarze „Królewskich” są wymieniani do sięgnięcia nagrody dla najlepszego piłkarza 2024 roku.

Ostatnio temat tegorocznej Złotej Piłki poruszył w wywiadzie z dziennikiem „AS” sam Joselu. Napastnik Realu Madryt został zapytany, komu wręczyłby nagrodę. Odpowiedź doświadczonego gracza była zaskakująca. Otóż jego zdaniem po zwycięstwo w tej kategorii powinien sięgnąć Dani Carvajal. Warto zaznaczyć, że defensor „Królewskich” jeszcze tego lata zdobył mistrzostwo Europy.

– Moim zdaniem są czterej kandydaci: Carvajal, Bellingham, Vinicius i Mbappe – powiedział Joselu, cytowany przez serwis „realmadryt.pl”.

– Bez wątpienia Carvajalowi [wręczyłby nagrodę przyp. red.]. Wygrał wszystkie tytuły w poprzednim sezonie i rozpoczął ten, wygrywając Superpuchar Europy. Ponadto zdobył EURO, a także strzelił gola w finale Ligi Mistrzów. I to wszystko, grając jako obrońca. Uważam, że Złota Piłka powinna to docenić i zwrócić większą uwagę na takich zawodników jak on, którzy są prawie na wymarciu. Wszyscy zwracają uwagę na napastników, tych, którzy strzelają dużo goli. Ale gra w obronie w Realu Madryt zasługuje na uznanie – podkreślił zawodnik Realu Madryt.

