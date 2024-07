Kacper Urbański wrócił do Euro 2024. “Czułem sportową złość”

Kacper Urbański sezon 2023/2024 może zaliczyć do udanych. Zawodnik ostatnio udzielił wyczerpującego wywiadu KanalSportowy.pl. W nim między innymi opowiedział o kadrze.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Kacper Urbański podsumował swój udział na Euro 2024

Kacper Urbański to jeden z tych graczy, po którym kibice reprezentacji Polski mogą sobie dużo obiecywać. Zawodnik ma już za sobą debiut w kadrze. Tymczasem piłkarz ciekawie wypowiedział na temat swojej gry w trakcie Euro 2024 w rozmowie z Antoninem Partunem z KanalSportowy.pl.

– Dopiero rok temu zaczynałem grać w seniorskiej piłce, więc to był dla mnie przełomowy sezon. Spełniłem swoje marzenie o występie na wielkim turnieju i to na pewno cieszy. Moją grę oceniłbym pozytywnie, ale niech oceniają mnie inni – mówił Urbański.

W spotkaniu przeciwko Austrii w trakcie mistrzostw Europy pomocnika Bologni zabrakło w wyjściowym składzie. Czy zawodnik czuł rozczarowanie po decyzji selekcjonera Michała Probierza?

– Nigdy nie podważam decyzji trenera ani jej nie oceniam, więc z pokorą zaakceptowałem jego wybór. Ale oczywiście czułem sportową złość, jednak podkreślam, że była to tylko i wyłącznie sportowa złość. Każdy ambitny piłkarz czuje niedosyt, gdy nie gra. Siedząc na ławce, byłem jednak w pełni skupiony, by pomóc drużynie, niezależnie, czy trener wpuściłby mnie w 15. czy w 89. minucie. Może to brzmi jak frazes, ale dobro drużyny zawsze jest na pierwszym miejscu – powiedział Urbański.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Bolognia w pierwszej kolejce Serie A w nowej kampanii zmierzy się z w roli gospodarza z Udinese Calcio. Spotkanie odbędzie się 18 sierpnia o godzinie 18:30.

Czytaj więcej: Marek Papszun podsumował spotkanie z Cracovią. “Nie tego oczekuję”