Jakub Moder zadowolony po meczu. “Jest bardzo dużo pozytywów”

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder:

Reprezentacja Polski pokonała Turcję (2:1) w meczu towarzyskim na PGE Narodowym przed mistrzostwami Europy 2024. Bramki dla Biało-czerwonych zdobyli Karol Świderski i Nicola Zalewski. Natomiast gola dla gości strzelił Barıs Alper Yilmaz. Głos po meczu zabrał Jakub Moder, który pojawił się na boisku na początku drugiej odsłony, zastępując Piotra Zielińskiego.

– Na gorąco wydawało mi się, że w defensywie byliśmy solidni. Turcja w drugiej połowie kontrolowała mecz i utrzymywała się przy piłce, ale nie stworzyła sobie dogodnych okazji. Z kolei, gdy odbieraliśmy piłkę, to dwukrotnie stworzyliśmy sobie stuprocentowe sytuacje. Ogólnie jest bardzo dużo pozytywów po tym meczu – stwierdził piłkarz Brighton & Hove.

Odniósł się również do urazów Karola Świderskiego i Roberta Lewandowskiego. – Z tego co rozmawialiśmy przed chwilą w szatni, to są na szczęście tylko drobne urazy, które wykluczają naszych zawodników na kilka dni. Zadaniem trenera było wiedzieć kogo za kogo wpuścić i udało się to wykorzystać. Wojciech Szczęsny jest w gazie i pokazuje to w ostatnich meczach. Mamy topowego bramkarza za swoimi plecami i możemy ze spokojem jechać na Euro – podkreślił.

Polacy w piątek ograli Ukrainę (3:1), a w poniedziałkowy wieczór pokonali Turcję (2:1) po golu w 90. minucie. Jutro wylecą do Niemiec. Pierwszym rywalem Biało-czerwonych podczas turnieju będzie Holandia (16 czerwca) w Hamburgu.