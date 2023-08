IMAGO / ZUMA Wire / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński zadeklarował, że w przyszłości chciałby być kapitanem reprezentacji Polski

Skrzydłowy powiedział, że przez lata wzorował się na Jakubie Błaszczykowskim

Kamiński z każdym miesiącem staje się coraz ważniejszą postacią kadry

Jakub Kamiński jest bez wątpienia jednym z najbardziej utalentowanych reprezentantów Polski. 21-latek z miesiąca na miesiąc staje się coraz ważniejszą postacią kadry oraz klubu. W zakończonym sezonie skrzydłowy w ekipie VfL Wolfsburg rozegrał 33 spotkania, zdobywając w nich pięć bramek i notując trzy asysty. Teraz w rozmowie z “Przeglądem Sportowym Onetem” zdradził, że wzorował się na Kubie Błaszczykowskim.

– Oczywiście. Przez wiele lat wzorowałem się na Jakubie Błaszczykowskim, który długo był kapitanem, więc opaska też jest moim marzeniem. Myślę, że jest to zresztą marzenie każdego chłopca, żeby nie tylko zagrać w reprezentacji Polski, ale też założyć kapitańską opaskę – zdradził Kamiński.

– Na razie jest na to oczywiście za wcześnie, ale uważam, że w przyszłości będę kandydował do bycia kapitanem reprezentacji. Nie będę ukrywał, że to mój cel. To oczywiście zależy od paru czynników: muszę być zdrowy, w dobrej formie i grać w klubie na odpowiednim poziomie – dodał.

