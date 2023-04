W obecnym sezonie Kamil Grosicki jest jednym z najlepszych zawodników całej Ekstraklasy. W rozmowie z "WP Sportowe Fakty" skrzydłowy Pogoni Szczecin zdradza, że jego celem jest powrót do reprezentacji Polski.

Kamil Grosicki jest najjaśniejszą postacią ofensywy Pogoni Szczecin

Skrzydłowy liczy, że Fernando Santos doceni jego dobrą formę

Grosicki marzy o powrocie do reprezentacji Polski

“Jestem gotowy na reprezentację”

Kamil Grosicki przez lata był jednym z ważniejszych zawodników w reprezentacji Polski. Brak regularnej gry w klubie sprawił natomiast, że powoli z niego rezygnowano.

W Pogoni Szczecin niefiligranowy skrzydłowy wyraźnie odżył. Obecny sezon układa się dla niego bardzo dobrze – w samej Ekstraklasie zgromadził już 11 trafień oraz 7 asyst.

Pomimo imponującej dyspozycji, Fernando Santos nie powołał Grosickiego na swoje premierowe zgrupowanie polskiej kadry. Sam zainteresowany wierzy natomiast, że niebawem się to zmieni.

– To mój cel. Robię wszystko, żeby tak się stało. Nie paplam językiem dookoła, nie mówię w mediach, że jestem obrażony, bo nie było mnie na kadrze w marcu. Argumenty pokazuję na boisku. Jestem aktywny w meczach, dużo biegam, dochodzą liczby, do tego występuję po 90 minut. Jestem gotowy na reprezentację.

– Kadra zawsze była dla mnie ważna, dlatego ja się nie poddaję. Zobaczymy, jak odbierze to selekcjoner. Na pewno ma swój pomysł na grę drużyny i to od niego wszystko zależy. Ja mogę jedynie dawać sygnały, że Kamil Grosicki z emeryturą nie ma jeszcze nic wspólnego.

– Jestem za tym, by odmładzać reprezentację i by grali w niej młodsi gracze, ale po swojej formie widzę, że jestem kadrze potrzebny. Dostaję miłe wiadomości od kolegów z reprezentacji odnośnie mojej gry, co – jak widać – nie przechodzi bez echa. Trener Santos prowadził wielkie gwiazdy, też doświadczonych zawodników. Mam za sobą piękny etap w drużynie narodowej, ale dalej mogę wprowadzić trochę zamieszania, wchodząc z ławki czy też zaczynając mecz w pierwszym składzie – mówi Grosicki.

