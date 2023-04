Kamil Kosowski w rozmowie z WP SportoweFakty przyznał, że wybór Dawida Szwargi na nowego trenera Rakowa Częstochowa go nie przekonuje. Taka decyzja Medalików, choć może być zaskoczeniem, to była spodziewana przez wielu dziennikarzy.

PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Szwarga po sezonie zastąpi Papszuna w Rakowie Częstochowa

Wybór nowego szkoleniowca może zaskakiwać

Taką decyzję Medalików skomentował Kamil Kosowski

Dawid Szwarga nowym trenerem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa w środę na specjalnie zorganizowanej konferencji poinformował, że od przyszłego sezonu Marka Papszuna w roli trenera pierwszego zespołu zastąpi Dawid Szwarga. Taki wybór Medalików był spodziewany w polskich mediach. Asystent obecnego szkoleniowca był często wymieniany przez dziennikarzy w roli jednego z głównych faworytów na to stanowisko.

Jednak swoje danie na ten temat ma były reprezentant Polski, a obecnie ekspert telewizji CANAL+ Kamil Kosowski. – Nie chcę powiedzieć, że jest to złożenie broni w walce o Ligę Mistrzów, ale ten wybór mnie nie przekonuje – przyznał w rozmowie z WP SportoweFkty.

– Czy jest to dla mnie zaskoczenie? Powiedziałbym, że jest to najbardziej bezpieczna opcja z punktu widzenia właściciela klubu. To będzie kontynuacja pracy trenera Papszuna, ale czy mówimy o najlepszej opcji? Wydaje mi się, że nie – dodał Kamil Kosowski.

– Moim zdaniem drużyna Rakowa bez nowej wizji, nowego pomysłu i świeżej krwi bardziej już się nie rozwinie. Wydawało mi się, że właściciel klubu bardziej pójdzie w stronę walki o Ligę Mistrzów. Nie sądzę, by niedoświadczony drugi trener mógł przeskoczyć mistrza, choć tego mu życzę. Mam nadzieję, że przygoda z europejskimi pucharami szybko się nie zakończy – podsumował ekspert CANAL+ w rozmowie WP Sportowe Fakty.

Zobacz również: Szwarga wyjawił, co zdecydowało o przyjęciu oferty Rakowa