Nie milkną echa odpadnięcia reprezentacji Polski z Euro 2020. Raymond Domenech uznał wręcz, że Robert Lewandowski urodził się w kraju, w którym nigdy nie zdoła zrealizować swojego potencjału.

Reprezentacja Polski z dorobkiem jednego punktu pożegnała się z Euro 2020

Raymond Domenech ubolewa zwłaszcza nad sytuacją Roberta Lewandowskiego

Były selekcjoner reprezentacji Francji uważa wręcz, że napastnik Bayernu urodził się w “niewłaściwym kraju”

Domenech: Lewandowski to gigant urodzony w niewłaściwym kraju

Reprezentacja Polski zawiodła na Euro 2020. Biało-czerwoni zdobyli zaledwie punkt w trzech spotkaniach fazy grupowej i musieli uznać wyższość Szwedów, Hiszpanów, a nawet Słowaków, zajmując ostatnie miejsce w swojej grupie. W Polsce uważa się, że to wynik znacznie poniżej możliwości personalnej kadry, ale nieco innego zdania jest Raymond Domenech.

Quelle tristesse que ce 1er tour de l’Euro . Robert Lewandowski s’en va encore une fois trop tôt. Un géant qui n’est pas né dans le bon pays pour porter tout son talent vers les sommets. — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) June 24, 2021

– Ależ smutna jest ta pierwsza runda Euro. Robert Lewandowski po raz kolejny odpada przedwcześnie. Gigant, który urodził się w niewłaściwym kraju, by wynieść pełnię swojego talentu na szczyt – napisał były selekcjoner reprezentacji Francji na swoim koncie twitterowym.

Trzeba przyznać, że kapitan Biało-czerwonych nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Strzelił trzy bramki, w tym tę dającą nam punkt w meczu z Hiszpanią (1:1), a także kolejne dwie przeciwko Szwecji (2:3). Co prawda napastnik Bayernu Monachium zmarnował dwie dogodne okazje do zdobycia gola, ale udowodnił, że jest liderem zdolnym do pociągnięcia drużyny w trudnych okolicznościach.

Słowa kontrowersyjnego trenera odbiły się jednak szerokim echem. Część polskich kibiców uważa, że taka wypowiedź to potwarz dla reprezentacji Polski. Przypomnijmy jednak, że w rozmowie z nami dziennikarz Canal+, Tomasz Ćwiąkała, przyznał, że z Lewandowskim w kadrze Hiszpanie byliby głównymi faworytami do sięgnięcia po mistrzostwo Europy.

Nasz czołowy napastnik ma za sobą spektakularny sezon. W barwach Bayernu Monachium zdobył 48 bramek w 40 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Pobił również rekord Bundesligi dotyczący zdobytych goli w trakcie jednego sezonu ligowego, dzierżony przez niemal pięć dekad przez Gerda Muellera.

