Ekspert bezlitosny. “Ten selekcjoner cofnął nas o kilka lat”

IMAGO / Piotr Kucza / Newspix Na zdjęciu: Mateusz Borek i Robert Podoliński

W mediach nie milkną głosy po remisie reprezentacji Polski z Mołdawią

Biało-czerwoni muszą się mierzyć ze sporą krytyką

Robert Podoliński twierdzi jednak, że obecna sytuacja to “zasługa” Fernando Santosa

Robert Podoliński ostro ws. Fernando Santosa. “Cofnął nas o kilka lat”

Reprezentacja Polski skompromitowała się w obu meczach ze znacznie niżej notowaną Mołdawią. Biało-czerwoni zremisowali 1:1 na Stadionie Narodowym w Warszawie i ponownie skomplikowali swoją sytuację w grupie eliminacji do Euro 2024. Wszystko wskazuje na to, że Polacy będą musieli zagrać w przyszłorocznych barażach.

W mediach nie milkną głosy po słabym występie kadry Michała Probierza. Robert Podoliński w rozmowie z Faktem nie ukrywa, że sytuacja jest trudna. Jednak nie obarcza o ten wynik obecnego selekcjonera, zwracając uwagę na koszmarny start eliminacji pod wodzą Fernando Santosa.

– Z Michałem Probierzem do reprezentacji wrócił optymizm, nowe pomysły i hierarchia. Widzieliśmy dobry mecz w wykonaniu choćby Przemka Frankowskiego i Pawła Wszołka. Selekcjonerowi ciężko jest jednak żonglować zawodnikami, którzy mają problemy w klubach – ocenił.

– Dziś rozczarowanie jest ogromne. Zwłaszcza osobą Fernando Santosa. Będę do tego wracał, bo przy pokoleniu piłkarzy, jakich mamy, ten selekcjoner cofnął nas o dobrych kilka lat. Nie pokazał nam nic nowego. Michał Probierz na dobrą sprawę sprząta po swoim poprzedniku. Mieliśmy nadzieję na to, że uda mu się nieco szybciej i wygramy z Mołdawią. Mieliśmy wszystko we własnych rękach. Szkoda, że się nie udało – skomentował Podoliński.

Zobacz także: Boniek szczerze ws. Milika. “Powiem tylko jedną rzecz”