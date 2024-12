Siemieniec nie owijał w bawełnę. Jagiellonia przerwała passę

CTK / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Nie jestem zadowolony z tego, co działo się w końcówce – mówi Siemieniec

Jagiellonia Białystok w czwartek wieczorem rozegrała przed ostatni mecz w tym roku kalendarzowym. Aktualny mistrz kraju poległ jednak w starciu wyjazdowym z Mladą Bolesław, przez co wciąż musi walczyć o miejsce w TOP8 Ligi Konferencji. Minimalna porażka (0:1) nie tylko spowodowała brak punktów, ale również zakończyła fantastyczną passę 17. spotkań bez porażki we wszystkich rozgrywkach.

Adrian Siemieniec na konferencji prasowej nie ukrywał, że nie jest zadowolony z tego, co działo się pod koniec meczu. Warto przypomnieć, że w doliczonym czasie gry z boiska wyrzucony został stoper Adrian Dieguez Grande. Hiszpan zobaczył czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie, bowiem złapał rywala za głowę i sprowadził go na ziemię.

– Rozmawiałem w szatni po meczu z zespołem i będę rozmawiał, bo nie jestem zadowolony z tego, co działo się w końcówce. Postawiłbym tu kropkę, bo więcej jest już do rozmowy z drużyną – powiedział stanowczo Siemieniec, cytowany przez portal Sport.pl.

Jagiellonia mimo porażki z Mladą jest już pewna, że na wiosnę zagra w fazie pucharowej. Nie wiadomo jednak czy mistrz Polski uzyska awans do 1/8 finału, czy 1/16 finału. O zajęciu miejsca w TOP8 zdecyduje ostatni mecz w fazie ligowej przeciwko Olimpiji Lublana. Adrian Siemieniec nie ukrywał, że jego zespół zrobi wszystko, aby w starciu ze słoweńską drużyną zdobyć komplet punktów.

– Porażka jest porażką, to element sportu potrzebny, by się zatrzymać, by poddać się refleksji. Gratuluję drużynie tej serii, która dzisiaj się kończy. Trzeba to zaakceptować i iść dalej. Został jeden mecz i chcemy zakończyć ten rok tak, jak on wyglądał, czyli bardzo dobrze, zrobimy wszystko by wygrać z Olimpiją – powiedział trener Jagiellonii.