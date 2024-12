Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Lionel Messi

Mundial 2026: ile drużyn?

Mistrzostwa Świata w 2026 roku będą rekordowe pod względem liczby drużyn, które wystąpią w turnieju finałowym. Na boiskach w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych rywalizować będzie 48 reprezentacji. W poprzednich turniejach, w latach 1998 – 2022, uczestniczyły 32 zespoły.

Na mundialu w 2026 roku najwięcej drużyn będzie reprezentować Europę. Ze strefy UEFA awans wywalczy aż 16 zespołów. Druga pod tym względem jest strefa CAF (Afryka), która wyśle na mundial 9 drużyn. Osiem będzie reprezentowało Azję (AFC), natomiast po sześć strefy CONCACAF (w tym 3 gospodarzy) i CONMEBOL. Jedno miejsce zagwarantowane ma Oceania (OFC). Wszystkie konfederacje poza UEFA mogą uzyskać jeszcze jedno miejsce. O pozostałe dwa miejsca w finałach rywalizacją toczyć się będzie w barażach.

Mundial 2026: ile grup?

Pierwsza część turniej odbędzie się w formie grupowej rywalizacji. 48 zespołów podzielonych zostanie na 12 grup po cztery zespoły. Gospodarze turnieju zostali już automatycznie przydzieleni do grup. Meksyk zagra w grupie A, Kanada w grupie B, natomiast Stany Zjednoczone w grupie D. Zespoły rywalizować będą w systemie każdy z każdym. Mecze w fazie grupowej rozgrywane będą w dniach 11 czerwca 2026 – 27 czerwca 2026 roku.

Mundial 2026: ile drużyn wyjdzie z grupy?

Z 48 zespołów, które rozpoczną rywalizację na mistrzostwach świata w 2026 roku, awans do fazy pucharowej wywalczą 32 zespoły. Na pierwszym etapie z turniejem będzie musiało pożegnać się 16 reprezentacji.

Awans do fazy pucharowej wywalczą dwie najlepsze drużyny z każdej z 12 grup. Stawka zostanie również uzupełniona o osiem najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Oznacza to, że rywalizacja o wyjście z grupy będzie prawdopodobnie toczyć się w każdej z grup do ostatniej kolejki.

Mundial 2026: faza pucharowa

W fazie pucharowej najbliższego mundialu udział wezmą aż 32 reprezentacje. Aby awansować do wielkiego finału będą musiały przebrnąć przez cztery rundy. W 1/16 finału poszczególni uczestnicy swoich rywali poznają na podstawie przygotowanej już pucharowej drabinki. Mecze tej fazy rozgrywane będą w dniach 29 czerwca 2026 – 3 lipca 2026.

Następnie zwycięzców czeka rywalizacja w 1/8 finału i dalej w ćwierćfinałach, półfinałach, meczu o 3. miejsce i finale. Złotego medalistę mundialu poznamy 19 lipca 2026 roku.