Mundial 2026: Koszyki eliminacji

Przed losowaniem grup eliminacji MŚ 2026 drużyny zostały podzielone na pięć koszyków. W koszykach 1-4 znalazło się po 12 zespołów, natomiast koszyk 5 obejmuje tylko sześć reprezentacji. Miejsce w pierwszym koszyku zagwarantowane miało ośmiu ćwierćfinalistów Ligi Narodów, bez względu na ich pozycję w rankingu FIFA. Pozostałe drużyny zostały trafiły do poszczególnych koszyków na podstawie miejsca zajmowanego w listopadowym rankingu.

Reprezentacja Polski będzie losowana z drugiego koszyka. Według pierwszych założeń, Biało-czerwoni mieli automatycznie trafić do grupy składającej się z pięciu zespołów. Na tydzień przed rozpoczęciem dokonano jednak zmian w zasadach losowania, w efekcie czego pojawiła się także znalezienia się Biało-czerwonych w grupie 4-zespołowej.

Koszyk 1: Hiszpania, Holandia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Dania, Włochy, Niemcy, Anglia, Belgia, Szwajcaria, Austria

Hiszpania, Holandia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Dania, Włochy, Niemcy, Anglia, Belgia, Szwajcaria, Austria Koszyk 2: Ukraina, Szwecja, Turcja, Walia, Węgry, Serbia, Polska, Rumunia, Grecja, Słowacja, Czechy, Norwegoa

Ukraina, Szwecja, Turcja, Walia, Węgry, Serbia, Polska, Rumunia, Grecja, Słowacja, Czechy, Norwegoa Koszyk 3: Szkocja, Słowenia, Irlandia, Albania, Macedonia Płn., Gruzja, Finlandia, Islandia, Irlandia Płn., Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Izrael

Szkocja, Słowenia, Irlandia, Albania, Macedonia Płn., Gruzja, Finlandia, Islandia, Irlandia Płn., Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Izrael Koszyk 4: Bułgaria, Luksemburg, Białoruś, Kosowo, Armenia, Kazachstan, Azerbejdżan, Estonia, Cypr, Wyspy Owcze, Łotwa, Litwa

Bułgaria, Luksemburg, Białoruś, Kosowo, Armenia, Kazachstan, Azerbejdżan, Estonia, Cypr, Wyspy Owcze, Łotwa, Litwa Koszyk 5: Mołdawia, Malta, Andora, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Eliminacje MŚ: zasady losowania

Losowanie grup eliminacyjnych do MŚ 2026 w strefie europejskiej odbędzie się w piątek (13 grudnia 2024 roku) o godzinie 12:00. W pierwszej kolejności losowane będą drużyny z koszyka 1. Jako ostatnie swoich rywali poznają drużyny z koszyka 5. Drużyny podczas losowania będą przypisywane do pierwszej dostępnej grupy oraz ustawiane w nich w kolejności alfabetycznej.

Drużyny zostaną rozlosowane do 12 grup. Sześć grup (od A do F) będzie składać się z czterech zespołów, natomiast do sześciu grup (od G do L) trafi po pięć reprezentacji. Wiadomo już, że drużyny które zwyciężą w ćwierćfinałach Ligi Narodów i zagrają w finałach tych rozgrywek, zostaną rozlosowane do grup składających się z czterech zespołów (A-F). Pozostałe drużyny z pierwszego koszyka, a także zespoły pokonane w ćwierćfinałach Ligi Narodów mogą trafić do dowolnej grupy (A-L)

Drużyny z koszyków 2, 3 i 4, które będą rywalizować w barażach Ligi Narodów, mogą trafić do grup zarówno 4 i 5-zespołowych. W przypadku grup 5-zespołowych może się w nich znaleźć tylko jeden przegrany w ćwierćfinale Ligi Narodów lub uczestnik baraży we wszystkich jej dywizjach

Tradycyjnie już podczas losowania brane pod uwagę będą również wyłączenia polityczne i geograficzne. Do tej samej grupy nie mogą zostać przydzielone: Białoruś i Ukraina, Gibraltar i Hiszpania, Kosowo i Bośnia oraz Kosowo i Serbia. W jednej grupie może znaleźć się również tylko jedna para zespołów, które zostały oznaczone jako zbyt odległe od siebie w stosunku do innych zespołów.

Kto awansuje na MŚ 2026?

Ze strefy europejskiej do finałów mistrzostw świata 2026 awansuje 16 zespołów. Bezpośredni awans zagwarantują sobie zwycięzcy każdej z 12 eliminacyjnych grup. Drużyny, które zajmą drugie miejsce, o udział w mundialu będą rywalizować w barażach. Będzie toczyła się w czterech ścieżkach. Z każdej z nich awans wywalczy jedna drużyna.