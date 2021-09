Dobre wieści ze zgrupowania kadry. Poznaliśmy wyniki badań

Początek zgrupowania reprezentacji Polski przed meczami eliminacji mistrzostw świata zdominowały informacje o kontuzjach kolejnych zawodników. Z polskiego obozu napływają również dobre wieści. Przeprowadzone we wtorek testy na obecność koronawirusa w organizmie dały wyniki negatywne.

Piłkarze reprezentacji Polski oraz sztab szkoleniowy przeszli we wtorek obowiązkowe testy na koronawirusa

Wyniki wszystkich testów okazały się negatywne

Reprezentacja Polski w czwartek rozegra pierwsze z trzech wrześniowych meczów w ramach eliminacji mistrzostw świata. Rywalem będzie Albania

Kadra po testach na koronawirusa

Reprezentacja Polski w poniedziałek rozpoczęła przygotowania do trzech kolejnych spotkań w ramach eliminacji do przyszłorocznych finałów mistrzostw świata, które odbędą się w Katarze. Podopieczni Paulo Sousy już w czwartek zmierzą się z Albanią, a w kolejnych dniach czekają ich także pojedynki z San Marino i Anglią.

Poniedziałek był zdominowany złymi informacjami. Z powodu kontuzji z udziału w zgrupowaniu i najbliższych spotkaniach wyeliminowani zostali Dawid Kownacki, Kacper Kozłowski, Krzysztof Piątek i Sebastian Szymański. Do Polski nie przyjechał również Mateusz Klich, który już wcześniej uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa w swoim organizmie. W związku z tym portugalski szkoleniowiec zdecydował się na powołanie dodatkowo czterech piłkarzy – Jakuba Kamińskiego, Kamila Piątkowskiego, Bartosza Slisza i Damiana Szymańskiego.

We wtorek wieczorem reprezentanci Polski i sztab przeszli obowiązkowe testy na obecność koronawirusa. W środę rano team manager polskiej kadry Jakub Kwiatkowski przekazał dobre wiadomości. Wszystkie wyniki okazały się negatywnie, co pozwala Biało-czerwonych spokojnie przygotowywać się do czwartkowego spotkania z Albanią.

Wczoraj wieczorem piłkarze reprezentacji przeszli obowiązkowe przedmeczowe testy na obecność koronawirusa. Wszystkie wyniki są negatywne. — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) September 1, 2021

Zobacz także: Terminarz eliminacji mistrzostw świata 2022: kiedy zagra Polska?