Reprezentacja Polski w najbliższy czwartek wraca do gry o awans na przyszłoroczny mundial. Biało-czerwoni po nieudanym Euro 2020 okazję do rehabilitacji będą mieć w starciu z Albanią. Ogólnie do końca tego roku przed podopiecznymi Paulo Sousy jeszcze siedem spotkań do rozegrania.

Piłkarska reprezentacja Polski we wrześniu wraca do walki o awans na mundial

Przed podopiecznymi Paulo Sousy do rozegrania w tym roku jeszcze siedem spotkań

Goal.pl prezenetuje terminarz meczów Biało-czerwonych

Reprezentacja Polski wraca do gry o awans na mundial

Reprezentacja Polski po wiosennych meczach w ramach eliminacji do mistrzostw świata w piłce nożnej jest w trudnym położeniu. Biało-czerwoni mają na swoim koncie tylko cztery punkty. To sprawia, że przed zespołem Paulo Sousy niewielki margines do popełniania błędów. Reprezentacja Polski nie może potknąć się z przeciwnikami pokroju Albanii, czy San Marino. Tym bardziej że na drodze Biało-czerwonych staną jeszcze teoretycznie mocniejsi przeciwnicy.

W najbliższych trzech miesiącach reprezentacja Paulo Sousy rozegra jeszcze siedem meczów. Wszystkie będą bardzo ważne, bo mogą decydować o występie Biało-czerwonych na mundialu w Katarze. Już 2 września na drodze polskiej ekipy stanie Albania. Mecz rozegrany zostanie na PGE Narodowy w Warszawie. Trzy dni później na wyjeździe Robert Lewandowski i spółka zagrają z San Marino. Z kolei 8 września ponownie w stolicy Polski piłkarze Biało-czerwonych zagrają z Anglią.

W październiku reprezentacja Polski będzie mogła trochę odetchnąć. Biało-czerwony rozegrają dwa spotkania, czyli jedno mniej niż we wrześniu. Na drodze zespołu Sousy staną San Marino i Albania. Biało-czerwoni z outsiderami grupy I zagrają kolejno 9 i 12 października. W listopadzie również polski team rozegra dwa mecze. Rywalami podopiecznych Sousy będą 12 listopada Andorczycy, a cztery dni później zakończenie eliminacji do mistrzostw świata Węgrzy.

Eliminacja do Mistrzostw Świata, terminarz meczów Polaków

02.09.2021 Eliminacje do MŚ Polska – Albania 05.09.2021 Eliminacje do MŚ San Marino – Polska 08.05.2021 Eliminacje do MŚ Polska – Anglia 09.10.2021 Eliminacje do MŚ Polska – San Marino 12.10.2021 Eliminacje do MŚ Albania – Polska 12.11.2021 Eliminacje do MŚ Andora – Polska 15.11.2021 Eliminacje do MŚ Polska – Węgry

