IMAGO / Łukasz Grochala / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Reprezentacja Polski zameldowała się w finale baraży o EURO 2024

Polacy na Stadionie Narodowym wygrali aż 5:1 z Estończykami

Cezary Kulesza po meczu podziękował fanom za doping

Prezes PZPN zwrócił się do kibiców. “Ponieśliście drużynę do wygranej”

Reprezentacja Polski pokonała Estonię 5:1 w półfinałowym spotkaniu baraży o awans na Mistrzostwa Europy 2024. Stadion Narodowy w czwartkowy wieczór wypełnił się niemal po brzegi. Cezary Kulesza podziękował zebranym fanom za wspaniały doping.

– Dziękuję przede wszystkim kibicom. Jesteście z drużyną na dobre i złe. Udowodniliście, że kibicem się jest, a nie bywa. Ponieśliście dziś tę drużynę do pewnej wygranej. Gratuluję drużynie, selekcjonerowi oraz całemu sztabowi. Kibice zasłużyli, aby trochę poświętować, a my wracamy do pracy, żeby zadbać o każdy detal organizacyjny przed finałem baraży. Misja w połowie wykonana. Gramy dalej! – napisał prezes PZPN na portalu społecznościowym X.

Podopieczni Michała Probierza w finale baraży zmierzą się z Walią. Początek meczu na Cardiff City Stadium już w najbliższy wtorek, 26 marca o godzinie 20:45.