Kulesza rozmawiał z kandydatem na nowego selekcjonera

IMAGO / Piotr Kucza / FotoPyK / Newspix.pl Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Fernando Santos nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski

Dlatego Cezary Kulesza musi szukać nowego opiekuna dla Biało-Czerwonych

Prezes PZPN w piątek miał odbyć rozmowę z Markiem Papszunem

Kulesza bierze się do pracy, odbył rozmowę z Papszunem

Fernando Santos kompletnie nie sprawdził się na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski i z tego powodu stracił posadę po zaledwie sześciu meczach. Prezes PZPN Cezary Kulesza rozpoczął więc poszukiwania nowego opiekuna Biało-Czerwonych.

Głównymi kandydatami na to stanowisko są Marek Papszun oraz Michał Probierz. Jak wyjawił Piotr Koźmiński na łamach portalu “WP SportoweFakty”, sternik Polskiego Związku Piłki Nożnej w piątek odbył rozmowę z byłym trenerem Rakowa Częstochowa.

To pierwszy szkoleniowiec, do którego zwrócił się Cezary Kulesza. Prezes PZPN chciał poznać wizję i pomysł Marka Papszuna na poprowadzenie kadry, która jest w kryzysie. Nie oznacza to jednak, że sprawa wyboru nowego selekcjonera jest już rozstrzygnięta.