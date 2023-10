"Przyjechać z Cagliari, z Arsenalu, z Aston Villi i nie grać kosztem zawodnika z Serie C to trochę coś zaburza. Być może Peda to jest przyszłość naszej kadry, ale trzeba do niego podejść spokojnie i powoli" - powiedział Mateusz Borek na antenie "Kanału Sportowego".

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Peda, reprezentacja Polski

Mateusz Borek skomentował spekulacje mówiące, że Patryk Peda jest szykowany do pierwszej jedenastki reprezentacji Polski

Dziennikarz stwierdził, że trochę to zaburza hierarchię w zespole

Mecz Wyspy Owcze – Polska już dzisiaj o 20:45

Gracz z Serie C z ogromną szansą?

Wśród piłkarzy, którzy zostali powołani na zgrupowanie reprezentacji Polski przez Michała Probierza znalazł się Patryk Peda. 21-latek na co dzień występuje w Serie C w zespole SPAL. To oczywiście od razu wzbudziło liczne kontrowersje wśród ekspertów i dziennikarzy. Głośniej zrobiło się jednak wtedy, gdy media obiegła informacja, że obrońca jest szykowany do gry od pierwszej minuty w meczu z Wyspami Owczymi.

Swoim zdaniem na temat ewentualnego występu gracza z trzeciego poziomu rozgrywkowego we Włoszech podzielił się Mateusz Borek na antenie “Kanału Sportowego”.

– Przyjechać z Cagliari, z Arsenalu, z Aston Villi i nie grać kosztem zawodnika z Serie C to trochę coś zaburza. Każdy dąży do tego, aby grać jak najwięcej, w jak najlepszym klubie, a potem dostać szansę w reprezentacji Polski. Być może Peda to jest przyszłość naszej kadry, ale trzeba do niego podejść spokojnie i powoli – stwierdził ceniony komentator.

