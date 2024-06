Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Polska – Austria: historia meczów

Reprezentacja Polski w drugim meczu podczas Mistrzostw Europy 2024 zmierzy się z Austrią. Spotkanie przeciwko ekipie Ralfa Rangnicka może być kluczowe dla biało-czerwonych w kontekście szans na wyjście z grupy. Ewentualna porażka może oznaczać koniec przygody z europejskim czempionatem już na etapie fazy grupowej. Patrząc przez pryzmat historii, możemy mieć jednak nadzieje na pozytywne zakończenie, bowiem bilans meczów z Austrią działa na naszą korzyść. Szczególnie jeśli mowa o meczach o stawkę.

Początki rywalizacji polsko-austriackiej sięgają lat 40. Pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami miał miejsce w maju 1935 roku. Polska przegrała wtedy (2:5) w towarzyskim spotkaniu. Następne cztery starcia sparingowe z Austriakami zakończyły się dwoma zwycięstwami biało-czerwonych oraz dwoma triumfami naszych rywali. Warto zaznaczyć, że mecze bezpośrednie pomiędzy obiema reprezentacjami w ubiegłym wieku obfitowały w dużą liczbą bramek.

Wyraźna przewaga reprezentacji Polski w historii spotkań z Austrią rysuje się podczas meczów o stawkę. Takich spotkań rozegrano do tej pory pięć, a biało-czerwoni nie przegrali żadnego z nich. Podczas eliminacji do Mistrzostw Świata 2006 dwukrotnie kadra Pawła Janasa pokonała rywali (3:1 i 3:2). Następnie podczas pamiętnego meczu na Euro 2008 podopieczni Leo Benhakkera zremisowali (1:1), zdobywając pierwsze w historii naszego kraju punkty na Mistrzostwach Europy. Natomiast podczas eliminacji do Euro 2020 kadra Jerzego Brzęczka najpierw wygrała (1:0), a następnie zremisowała (0:0).

Najbliższy mecz Polska – Austria będzie 11. spotkaniem w historii pomiędzy tymi zespołami. Starcie odbędzie się w piątek (21 czerwca) o godzinie 18:00 na stadionie Olympiastadion w Berlinie. Sprawdź typy na mecz Polska – Austria.

Polska – Austria: wyniki bezpośrednich spotkań