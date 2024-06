Euro 2024: stawka meczu z Austrią znacznie większa, niż się wydaje. Decyduje się też… mundial

PressFocus Na zdjęciu: Reprezentanci Polski

Jeśli Polska przegra z Austrią – niemal na pewno straci szansę na wyjście z grupy. Jeśli zremisuje – przedłuży nadzieje, ale sprawa będzie bardzo skomplikowana. Jeśli wygra – bardzo przybliży się do awansu

Ale zwycięstwo może dać jeszcze więcej, bo po nim Polska może wirtualnie wskoczyć do… pierwszego koszyka przed losowaniem eliminacji mistrzostw świata

W tym tekście rozpisujemy, jak dokładnie wygląda sytuacja

Austria – Polska, czyli mecz o Euro 2024

Tutaj kalkulacja jest bardzo prosta. Porażka niemal na pewno eliminuje nas z turnieju. Aby tak się stało, naszej przegranej musi towarzyszyć wywalczenie jakiegokolwiek punktu przez Francję w meczu z Holandią. Kompilacja takich wyników sprawi, że starcie z Trójkolorowymi na zakończenie pierwszej fazy mistrzostw nie będzie miało już dla nas żadnego znaczenia, bo nawet sensacyjna wygrana nie odklei nas od czwartego miejsca w grupie. Remis też niewiele daje – wówczas Francję trzeba będzie pokonać, by grać dalej, a to zadanie z gatunku najtrudniejszych do spełnienia. Wygrana z Austriakami postawi nas natomiast w bardzo korzystnej sytuacji, bo będziemy o włos od zajęcia co najmniej trzeciego miejsca w grupie, a patrząc na rozstrzygnięcia w pozostałych – trzecie miejsce i trzy punkty mogą dać awans do kolejnej fazy. Zwłaszcza, że po remisie Chorwacji z Albanią (2:2) bardzo dużo wskazuje na to, że w grupie B zespół kończący rozgrywki na trzeciej pozycji, nie będzie miał więcej niż dwóch punktów.

To jest już wystarczająco duży powód, by – klasycznie, a jakże – starcie z Austrią nazywać meczem o wszystko. Los jednak sprawił, że tym razem “wszystko” oznacza jeszcze więcej. Bo wygrana otwiera szeroko furtkę do awansu na mistrzostwa świata w 2026. Jak to możliwe?

Austria – Polska, czyli mecz o mundial 2026

Nowy format mistrzostw świata, w których zamiast 32 drużyn weźmie udział aż 48, sprawił, że zmieniły się zasady kwalifikacji. W teorii UEFA otrzymała niewiele, bo tylko trzy dodatkowe miejsca, więc szansa awansu dla europejskich reprezentacji tylko nieznacznie się zwiększyła. W praktyce okazuje się, że jedną z uprzywilejowanych drużyn może być… Polska. Wszystko przez sposób rozstawień. Tym razem rywalizacja o mundial będzie odbywać się w 12 grupach, w których znajdą się albo po cztery, albo po pięć zespołów. Zatem zamiast klasycznych 10 drużyn w pierwszym koszyku przed losowaniem, będzie takich aż 12. W wirtualnym rankingu FIFA, który będzie decydował o podziałach na koszyki, Polska – wśród europejskich reprezentacji – zajmuje 14. miejsce. Na 12. pozycji klasyfikowana jest Austria. Według zasad liczenia rankingowych punktów, pewne jest, że wygrana nad drużyną Ralfa Rangnicka pozwoli nam przeskoczyć najbliższych rywali. Pomiędzy nami znajduje się Ukraina, którą także możemy wyprzedzić – jeśli ta nie wygra ze Słowacją. Oczywiście rywalizacja będzie toczyć się dalej, jednak już teraz wiadomo, jak kluczowe dla niej jest piątkowe starcie w Berlinie.

Zostawiając na boku wspomnienia z kwalifikacji do Euro, gdzie nie udało nam się zająć miejsca nawet w czołowej dwójce grupy wyglądającej na bardzo łatwą, przy okazji gubiąc pięć punktów na Mołdawii, statystyka jest nieubłagana – znacznie łatwiej awansować mając rozstawienie w pierwszym koszyku, niż go nie mając.

Gdyby drużyny trzeba było dzielić na koszyki według rankingu FIFA zaktualizowanego o czerwcowe spotkania towarzyskie oraz rozegrane mecze na Euro 2024, wyglądałoby to tak:

Koszyk 1: Francja, Anglia, Belgia, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Niemcy, Szwajcaria, Dania, Austria.

Koszyk 2: Ukraina, Polska, Szwecja, Walia, Węgry, Turcja, Serbia, Czechy, Słowacja, Szkocja, Rumunia, Norwegia.

Koszyk 3: Grecja, Słowenia, Irlandia, Finlandia, Albania, Islandia, Macedonia Płn, Czarnogóra, Irlandia Płn, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Izrael.

Koszyk 4: Bułgaria, Luksemburg, Armenia, Białoruś, Kosowo, Kazachstan, Azerbejdżan, Estonia, Cypr, Wyspy Owcze, Łotwa, Litwa.

Koszyk 5: Mołdawia, Andora, Malta, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino.

Awans na mistrzostwa świata wywalczą wszyscy zwycięzcy grup eliminacyjnych. Dodatkowe cztery zespoły zostaną wyłonione spośród uczestników dwustopniowych barażów. Do barażów zakwalifikują się wszyscy wiceliderzy grup oraz cztery drużyny z Ligi Narodów według ich miejsca w rankingu końcowym.

