Bereszyński będzie miał nowego rywala. Matty Cash blisko gry w reprezentacji Polski

Matty Cash jest coraz bliżej otrzymania polskiego obywatelstwa. Sebastian Staszewski z portalu Interia.pl poinformował, że we wtorek w Pałacu Prezydenckim zostanie złożony podpis przez Wojewodę Mazowieckiego we wniosku o polski paszport złożonym przez piłkarza Aston Villi.

Matty Cash wszystko wskazuje na to, że już w listopadzie stanie przed szansą debiutu w reprezentacji Polski

24-latek jest bardzo blisko otrzymania polskiego obytelstwa

Nowe informacje w sprawie przekazał Sebastian Staszewski z portalu Interia.pl

Matty Cash będzie miał polski paszport

Matty Cash i gra tego zawodnika w reprezentacji Polski, to temat, który w ostatnim czasie elektryzuje kibiców Biało-czerwonych i przedstawicieli mediów. W związku z tym, że sytuacja związana z przyznaniem obywatelstwa 24-letniemu zawodnikowi nabrała rozpędu, to bardzo prawdopodobne jest, że Cash zostanie powołany przez Paulo Sousę do drużyny narodowej już na listopadowe starcia.

Wkrótce powinna mieć miejsce finalizacja sprawy związanej z przyznaniem polskiego obywatelstwa piłkarzowi. To, że temat nabrał tempa, miał fakt związany ze spotkaniem prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z Prezydentem Andrzejem Dudą. W związku z tym nowy sternik polskiej centrali może odhaczyć pierwszy sukces w nowej roli.

Przed Biało-czerwonymi potyczki z Andorą i Węgrami. Bój z ekipą Koldo Alvareza odbędzie się 12 listopada. Tymczasem z Madziarami reprezentacja Polski na PGE Narodowym w Warszawie zagra 15 listopada. W tych starciach Biało-czerwoni będą chcieli postawić krpkę nad i w walce o miejsce w barażach o munidal w Katarze.

‼‼‼🆕Dziś w Pałacu Prezydenckim Wojewoda Mazowiecki podpisze wniosek @mattycash622 o potwierdzenie 🇵🇱 obywatelstwa. To oznacza, że Paulo Sousa będzie mógł powołać piłkarza już w listopadzie. Sprawę przyśpieszyła wizyta @Czarek_Kulesza u @AndrzejDuda. Więcej na @SportINTERIA. — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) October 26, 2021

Matty Cash prawdopodobnie o miejsce w wyjściowym składzie Biało-czerwonych rywalizować będzie z Bartoszem Bereszyńskim. 24-latek w tej kampanii rozegrał 10 spotkań w koszulce teamu z Villa Park, notując w nich jedno trafienie i jedną asystę.

Cash ma kontrakt z Aston Villą do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi natomiast 22 miliony euro. Zanim prawy obrońca dołączył do teamu z Birmingham, to bronił barw Nottingham Forest. Właśnie z tej ekipy dołączył do The Villas we wrześniu minionego roku, kosztując blisko 16 milionów euro.

