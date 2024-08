Sneijder rozpływa się nad polskim talentem. Porównuje go do Yamala!

Jan Faberski to jeden z największych polskich talentów. Młody zawodnik czeka na debiut w Ajaksie Amsterdam. W programie na kanale "Foot Truck" rozpływa się nad nim sam Wesley Sneijder, porównując go do Lamine Yamala.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wesley Sneijder

Reprezentacja Polski będzie mieć nową gwiazdę?

Ajax Amsterdam wypatrzył młodziutkiego Jana Faberskiego, sprowadzając go w 2022 roku z akademii Jagiellonii Białystok. W Holandii polski skrzydłowy nie przepadł – wręcz przeciwnie, przechodził przez kolejne etapy piłki juniorskiej, a teraz wyrósł na jedną z najważniejszych postaci drużyny U21, która występuje na zapleczu Eredivisie. 18-latek czeka na debiut w pierwszym zespole, który nie jest już odległy. Jego dobra gra w ekipie U21 z pewnością zostanie wynagrodzona.

Faberski uchodzi za jeden z największych polskich talentów. O skrzydłowym bardzo pochlebnie wypowiadają się trenerzy, dziennikarze oraz eksperci. Rozpływa się nad nim nawet sam Wesley Sneijder, który nie ukrywał, że Polak wpadł mu w oko już jakiś czas temu. Z uwagą śledzi jego rozwój i wieszczy mu bardzo dużą karierę. Wierzy, że będzie gwiazdą zarówno Ajaksu Amsterdam, jak i seniorskiej reprezentacji Polski. Porównuje go do samego Lamine Yamala, do którego ma zbliżony styl gry.

– Widziałem go w akcji w poprzednim sezonie w U17. Od razu widziałem, że jest wspaniały. Świetny zawodnik, znakomity potencjał. To skrzydłowy w nowoczesnym stylu. Można go porównać do Yamala, w pewnych aspektach są do siebie podobni. W akademii są z niego zadowoleni. W Ajaksie wszyscy mówią, że to przyszła gwiazda – zapowiedział legendarny Holender.