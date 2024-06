Vitesse Arnhem z ogromnymi problemami, waży się los klubu

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vitesse Arnhem

Vitesse Arnhem znów podpadło władzom holenderskiej piłki

Vitesse Arnhem to klub, który w poprzednim sezonie został ukarany odjęciem 18 punktów. Było to następstwo naruszenia przepisów licencyjnych. Tym samym ekipa, której barwy reprezentował na zasadzie wypożyczenia z Brighton & Howe Albion Kacper Kozłowski, zajęła ostatnie miejsce w tabeli Eredivisie i spadła z ligi. Ja się okazało to nie był koniec problemów klubu.

Wcześniej informowano, że Królewski Holenderski Związek Piłki Nożnej wyraził zgodę na przeniesienie udziałów Vitesse od rosyjskiego właściciela Valery’ego Oifa do funduszu Vitesse voor Altijd, co miało zapobiec utracie licencji. Klub zamierzał zainicjować przejęcie, ale nie udało im się osiągnąć porozumienia z największym wierzycielem klubu – Coleyem Parrym.

Efekty są takie, że dzisiaj klub z Arnhem nie ma konta bankowego, księgowego-audytora, a na dodatek jest brak możliwości zapewnienia równowagi budżetowej. Te wszystkie czynniki uniemożliwiają przyznanie licencji Vitesse na sezon 2024/2025. Bez tego klub nie będzie mógł brać udziału w holenderskich rozgrywkach ligi zawodowej. Czas na odwołanie to pięć dni roboczych.

Nowy sezon ligowy na zapleczu holenderskiej ekstraklasy zaplanowany jest na 9 sierpnia. Vitesse w pierwszej kolejce ma zmierzyć się w roli gospodarza z Telstar. Tydzień później ekipa zArnhem ma wystąpić z Venlo w roli gościa.

