PSG blisko transferu za 120 milionów euro

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Khvicha Kvaratskhelia zamieni SSC Napoli na PSG

PSG wygląda na to, że niebawem wzmocni się kosztem SSC Napoli. Zielone światło na transakcję z udziałem Khvichy Kvaratskhelii dał przedstawiciel Serie A. Nowymi informacjami w sprawie podzieliła się La Gazzetta dello Sport. Zawodnik już wcześniej porozumiał się ze sternikami mistrza Francji w sprawie warunków indywidualnych.

Kvaratskhelia ma za sobą udaną ostatnią kampanię, w której zanotował 10 trafień i dziewięć asyst. Luis Enrique dużo sobie obiecuje po transferze Gruzina, wierząc, że to będzie kluczowa postać drużyny. Tym bardziej że z klubem pożegnał się już Kylian Mbappe.

Aktualnie trwa finalizowanie rozmów między agentami zawodnika a PSG. Suma transakcji ma wynieść łącznie 120 milionów euro. Chociaż dokładne dane będą znane po tym, jak zakończa się rozmowy transferowe między działaczami obu klubów. Wówczas powinna pojawić się dokładna suma transferu, ale też warunki płatności.

W związku z tym, że blisko rozstania z Napoli, jest Kvaratskhelia, to można spodziewać się, że niebawem pilnie wzmocnienie do ofensywy będzie chciał sfinalizować klub z Serie A. Szczególnie że ostatni sezon w wykonaniu ekipy z Neapolu był bardzo rozczarowujący. Łączony z przeprowadzką do ekipy ze Stadio Diego Armano Maradony jest przede wszystkim Romelu Lukaku.

