Kacper Kozłowski wyróżniony w Eredivisie

fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kacper Kozłowski doceniony w Holandii

Kacper Kozłowski to zawodnik, który aktualnie broni barw Vitesse Arnhem. 20-letni zawodnik trafił do tej ekipy na wypożyczenie z Brighton do końca czerwca tego roku. Wygląda na to, że piłkarz wykorzystuje maksymalnie czas na grę w zespole z Eredivisie. Tymczasem teraz do Kozłowskiego po raz pierwszy w karierze trafiło wyróżnienie Talentu Miesiąca Johana Cruiffa. Sześciokrotny reprezentant Polski spisał się według ekspertów najlepiej spośród graczy poniżej 21. roku życia.

Kozłowski przedryblował swojego przeciwnika więc razy niż jakikolwiek inny gracz w Eredivisie. Udało mu się to 11 razy. Ponadto ofensywnie usposobiony zawodnik oddał osiem strzałów i odegrał ważną rolę przy bramce zdobytej przeciwko Ajaxowi. Mimo młodego wieku piłkarz w tym sezonie wystąpił w 30 meczach, w których spędził na boisku 2060 minut. Zdobył w nich trzy bramki, a także trzy asysty.

W comiesięcznym prestiżowym wyborze Kozłowski wyprzedził Johana Bakayoko i Kodaia Sano. W związku z tym, że rozgrywki ligowe w Holandii dobiegły już końca, to Kozłowski swoją nagrodę odbierze w późniejszym terminie. Wybory Gracza Miesiąca Eredivisie to inicjatywa Eredivisie CV we współpracy z ESPN i EA SPORTS FC™. Wybory do Talentu Miesiąca Johana Cruijffa organizowane są przez Eredivisie CV we współpracy z ESPN, Fundacją Johana Cruyffa i VriendenLoterij.

Czytaj więcej: Kolejny zawodnik PSG chciałby dołączyć do Mbappe w Realu