Na zdjęciu: Turniej piłkarski dla niepełnosprawnych dzieci

Turniej w Krakowie dla dzieci z niepełnosprawnościami

“Od piętnastu lat prowadzę szkolenia dla trenerów w Afryce, Azji i Ameryce Środkowej, prowadzę szkolenia, warsztaty i mowy motywacyjne dla firm, szkół i różnych grup społecznych. Z kolei osiem lat temu powołałem do życia fundację, która pomaga dzieciakom na całym świecie. I właśnie fundacja wraz z największą akademią piłkarską na południu Polski – KSPN Pogoń Kraków – w której mam wielką przyjemność pracować organizuje w Krakowie 21 marca turniej piłki nożnej dla dzieci z niepełnosprawnościami, głównie z zespołem Downa i spektrum autyzmu ale tez innymi ograniczeniami umysłowymi” – napisał do nas Marek Dragosz, były selekcjoner reprezentacji Polski w Amp Futbolu.

Czytamy dalej: “W turnieju weźmie udział osiem zespołów z województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Na naszych boiskach zobaczymy zatem prawie stu zawodników. I właśnie dla nich przygotowaliśmy – poza pucharami dla ekip i medalami dla każdego uczestnika – coś, co każdy z nich mógłby zabrać ze sobą do domu – wspomnienia, pamiątki, podarunki i fajną oprawę. To ogromne święto dla tych dzieciaków i prawdziwa, szczera, nieskażona radość z grania w piłkę”.

Jako redakcja Goal.pl dołączamy się do promocji tego wydarzenia i zachęcamy wszystkich, by – zanim włączyli telewizory i oglądali barażowy mecz pomiędzy Polską, a Estonią – uczestniczyli w pięknej inicjatywie.