Kamil Piątkowski być może jeszcze tego lata odejdzie z RB Salzburg

Polak nie jest szczęśliwy w klubie

W tym sezonie Polak jeszcze nie zagrał w lidze

Przenosiny?

Kariera Kamila Piątkowskiego nieco przystopowała. Jakiś czas temu wydawało się, że 23-latek będzie ważnym ogniwem defensywy reprezentacji Polski, a transfer do RB Salzburg jest tylko przystaniem. Tak się jednak nie stało. Obrońca po transferze latem 2021 roku z Rakowa Częstochowa z 5 milionów euro przestał dynamicznie się rozwijać i ma problemy z regularną grą.

– Z tego co wiem Kamil jest nieszczęśliwy w Salzburgu i chciałby coś zmienić. Matthias Jaissle nie uwzględnił go w swoich planach, nie wiem jeszcze, co planuje nowy trener Gerhard Struber. Jest w tej pracy dopiero od kilku dni. Klub powiedział mi, że próbują sprzedać Kamila – mówi Michael Unverdorben, austriacki dziennikarz, w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

– Nie sądzę, żeby Piątkowski miał duże szanse na grę, ponieważ są młodsi gracze, tacy jak Baidoo czy Wallner, którzy są prawdopodobnie preferowani przez klub – dodał dziennikarz.

