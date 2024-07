Były trener Milanu z kosmiczną ofertą. Saudyjczycy kuszą go milionami

Były opiekun Milanu, Stefano Pioli, oraz obecny menedżer Fulham, Marco Silva, znajdują się na krótkiej liście kandydatów do objęcia stanowiska trenera Al-Ittihad. Nowy szkoleniowiec ma zarabiać 15 milionów funtów rocznie.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Stefano Pioli

Pioli ma propozycję z Al-Ittihad

Włoski trener Stefano Pioli jest obecnie bez pracy po tym, jak za porozumieniem stron zakończył swoją prawie pięcioletnią przygodę z Milanem, gdzie zdobył Scudetto. Jego doświadczenie i sukcesy w Serie A przyciągnęły uwagę Al-Ittihad, który zwolnił Marcelo Gallardo po jego konflikcie z gwiazdą zespołu, Karimem Benzemą.

Według informacji podanych przez “Sky Sports”, Pioli i Marco Silva są ostatnimi dwoma kandydatami na stanowisko trenera Al-Ittihad. Fabrizio Romano, znany ekspert transferowy, już wcześniej wspominał o Piolim w kontekście przenosin do Saudi Pro League. Finalnie o to stanowisko stoczy bój z menedżerem Fulham.

Marco Silva, który objął Fulham w 2021 roku i ma kontrakt ważny do czerwca 2026 roku, jest głównym rywalem Pioliego w walce o to stanowisko. Jego doświadczenie w Premier League i sukcesy z Fulham stawiają go w silnej pozycji, jednak kontrakt z angielskim klubem może być przeszkodą w przejęciu nowej roli.

Sytuacja kontraktowa Marco Silvy może ostatecznie przeważyć na korzyść Stefano Pioliego, który obecnie jest bez pracy i gotowy do podjęcia nowego wyzwania. Pioli, ze swoim bogatym doświadczeniem i udaną karierą w Serie A, wydaje się być faworytem. Zarobki na poziomie 15 milionów funtów rocznie z pewnością stanowią ogromną motywację, a Al-Ittihad potrzebuje stabilnego i doświadczonego lidera, który poprowadzi zespół do sukcesów w Saudi Pro League.

