PressFocus Na zdjęciu: Oskar Zawada

Oskar Zawada rządzi w Australii, dwunasta bramka

Wellington Phoenix w nocy na własnym stadionie mierzyło się z Sydney FC. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:0 dla gospodarzy, a zwycięskiego gola klubowi z Nowej Zelandii zapewnił Oskar Zawada. Polak w 20. minucie najwyżej wyskoczył w polu karnym i strzałem głową pokonał Andrew Redmayne’a.

To 12. bramka środkowego napastnika w obecnym sezonie A-League, a to oznacza, że mierzący 192 cm wzrostu atakujący potrzebuje już tylko jednego gola do wyrównania rekordu Adriana Mierzejewskiego. Ofensywny pomocnik w kampanii 2017/2018 zanotował bowiem 13 trafień właśnie dla… Sydney FC.

Da da da da da da da 🎶



ZAWADA! 🤩 pic.twitter.com/pMfcD6QG3V — Wellington Phoenix 🔥 (@WgtnPhoenixFC) March 12, 2023

Oskar Zawada występuje dla Wellington Phoenix od sierpnia 2022 roku, kiedy to przeniósł się do tej drużyny za darmo ze Stali Mielec. W swoim piłkarskim CV ma jeszcze takie ekipy jak koreańskie Jeju United, Raków Częstochowa, Wisła Płock, Arka Gdynia, Twente Enschede, Karlsruher czy Wolfsburg.

Środkowy napastnik w przeszłości był młodzieżowym reprezentantem Polski. Nowozelandzkie Wellington Phoenix w tym momencie zajmuje piąte miejsce w tabeli australijskiej ekstraklasy.

