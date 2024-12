Łakomy zachwyca formą w Szwajcarii. Może trafić do reprezentacji Polski

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz i Łukasz Łakomy

Łukasz Łakomy wyróżnia się w Young Boys Berno

W ubiegłym roku Łukasz Łakomy przeniósł się z Zagłębia Lubin do Young Boys Berno za blisko 1,5 miliona euro. Środkowy pomocnik wywalczył miejsce w wyjściowym składzie. W grudniowym spotkaniu Ligi Mistrzów zdobył bramkę przeciwko Stuttgartowi. Coraz częściej pojawiają się opinie, by Michał Probierz powołał go do reprezentacji Polski.

Polak przeszedł trudną drogę, by znaleźć swoje miejsce w drużynie. Jego debiut w Szwajcarii był wymagający, a jak przyznaje Julien Moret, z pewnością wpłynął na pewność siebie Polaka. – Teraz jest innym zawodnikiem. Gol przeciwko Stuttgartowi pokazuje tę pewność siebie i jego rolę wyżej na boisku. Łakomy ma to, czego potrzeba, aby być zdecydowanym, a także jest dobry w stałych fragmentach gry – dodał.

– Październikowy mecz z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów był dla niego punktem zwrotnym. Był bardzo dobry w trakcie spotkania i po nim nastąpił świetny występ przeciwko FC Basel kilka dni później – zwrócił uwagę dziennikarz corner-magazine.com. – Potrzebuje jeszcze kilku miesięcy na tym poziomie, zanim będzie mógł naprawdę rościć sobie prawo do miejsca w reprezentacji Polski. Ale jeśli utrzyma formę, mógłby zająć miejsce takiego zawodnika jak Bartosz Slisz, który gra w MLS, a nawet Jakub Moder, który nie gra w Brighton – stwierdził.

Łakomy ma na swoim koncie dwa mecze w reprezentacji do lat 21. Z kolei seniorska reprezentacja Polski w marcu zmierzy się z Litwą oraz Maltą w eliminacjach do mistrzostw świata 2026.