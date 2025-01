Keylor Navas gra dalej. Dołączył do byłego klubu Messiego

Keylor Navas nie zamierza kończyć kariery. 38-latek właśnie związał się z nowym klubem. To była ekipa Leo Messiego.

Keylor Navas

Keylor Navas z rocznym kontraktem

Keylor Navas wraz z końcem sezonu 2023/24 rozstał się z Paris Saint-Germain. Reprezentant Kostaryki nie rozważał ostatecznego pożegnania z murawą, jednak przez dłuższy czas nie mógł znaleźć nowego pracodawcy. Doświadczony golkiper był łączony z takimi klubami, jak Monza, Gremio Porto Alegre, Al-Shabab i CSD Colo-Colo. Przenosiny do ekipy z Chile wydawały się niemal pewne.

Wprawdzie Navas opuszcza Europę i zagra w jednej z południowoamerykańskich lig, ale nie dołączy do zespołu z Santiago. 38-letni golkiper zagra w Argentynie. Trzykrotny zdobywca Ligi Mistrzów związał się rocznym kontraktem z Club Atlético Newell’s Old Boys. “Międzynarodowa legenda przybywa do Parku” – tak o pozyskaniu byłego gracza Realu Madryt poinformował klub z Rosario.

Na Estadio Marcelo Bielsa Keylor Navas spotka miedzy innymi Evera Banegę, byłego zawodnika Valencii, Atletico, Sevilli i Interu. Argentyńczyk w styczniu 2024 roku przeniósł się tutaj z Al-Shabab.

Newell’s Old Boys to były zespół Leo Messiego. Legendarny Argentyńczyk trenował w juniorach Leprosos w latach 1994–2000, a później dołączył do Barcelony.