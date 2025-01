Keylor Navas bliski nowego klubu. To wielokrotny mistrz kraju

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Keylor Navas

Keylor Navas opuszcza Europę

Wraz z końcem sezonu 2023/24 Keylor Navas rozstał się z Paris Saint-Germain po pięciu latach pobytu w stolicy Francji. 114-krotny reprezentant Kostaryki stał się wolnym zawodnikiem. Z racji tego, że 38-latek nie miał zamiaru kończyć kariery, czekał na oferty. W kontekście byłego zawodnika Realu Madryt mówiło się o takich klubach, jak FC Barcelona, Inter Miami, AC Monza czy Al-Shabab.

Ostatecznie bramkarz opuści Europę i przeniesie się do Ameryki Południowej. Navas obierze dosyć zaskakujący kierunek. César Luis Merlo ujawnił, że trzykrotny zdobywca Ligi Mistrzów zostanie zawodnikiem CSD Colo-Colo. Klub z Santiago 34 razy sięgnął po krajowy tytuł. W tym tygodniu negocjacje pomiędzy stronami mają zostać sfinalizowane i golkiper złoży podpis pod kontraktem.

Tym samym Keylor Navas po 14 latach zakończy swoją europejską część kariery. W lecie 2010 roku Kostarykanin zamienił Deportivo Saprissa na Albacete i trafił do Hiszpanii. Cztery lata później sprowadził go Real Madryt, który zapłacił za niego Levante dziesięć milionów euro. We wrześniu 2019 roku mistrz Hiszpanii z sezonu 16/17 dołączył do PSG, z którym trzy razy triumfował w rozgrywkach Ligue 1.