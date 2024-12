Keylor Navas wreszcie znajdzie nowego pracodawcę? Znalazł się na radarze

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jesus Navas

Al-Shabab rozważa zakontraktowanie Keylora Navasa

Keylor Navas jest obecnie bezrobotny, ponieważ nie udało mu się znaleźć nowego pracodawcy po wygaśnięciu jego umowy z Paris Saint-Germain. Kostarykański bramkarz był łączony z kilkoma klubami, ale ostatecznie do tej pory nie związał się z żadnym zespołem. 38-letni golkiper może wreszcie wrócić do gry – informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Doświadczony zawodnik znalazł się bowiem na celowniku drużyny z Arabii Saudyjskiej, Al-Shabab.

Co prawda pierwszym wyborem saudyjskiego klubu jest Martin Dubravka, ale gdyby rozmowy ze słowackim bramkarzem nie zakończyły się sukcesem, to właśnie Keylor Navas może wylądować na Półwyspie Arabskim. Dla 114-krotnego reprezentanta Kostaryki byłby to idealny scenariusz, żeby podpisać ostatni wysoki kontrakt w swojej karierze. Wychowanek Deportivo Saprissa nie jest już najmłodszym piłkarzem i wielkimi krokami zbliża się do odwieszania butów na kołek.

Keylor Navas największe sukcesy święcił w barwach Realu Madryt. Legenda kostarykańskiego klubu trzykrotnie wygrała Ligę Mistrzów z zespołem Królewskich, co jest nie lada osiągnięciem. 38-latek występował w stolicy Hiszpanii od sierpnia 2014 roku do września 2019 roku. Następnie przeprowadził się do Paris Saint-Germain, z którym trzy razy sięgnął po mistrzostwo Francji. Fachowy golkiper jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na około milion euro.