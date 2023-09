Świderski mógł zmienić klub. “Zdecydowało zwycięstwo Legii”

"Charlotte otrzymało bardzo dobrą ofertę od Midtjylland za Karola Świderskiego. Gdyby Duńczycy wyeliminowali Legię i awansowali do Ligi Konferencji, to deal zostałby dopięty" - powiedział Mariusz Piekarski w programie "Deadline Day" na antenie "Meczyków".

IMAGO / USA TODAY Network Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski mógł w tym okienku transferowym zmienić klub

Napastnik był na celowniku Midtjylland

Plany jednak pokrzyżowała Legia Warszawa, która wyeliminowała Duńczyków

Mógł zamienić Stany na Danię

Ostatnie miesiące są dla Karola Świderskiego całkiem udane. Napastnik dobrze radzi sobie w MLS, a do tego dostaje swoje szansę w meczach reprezentacji Polski. To pozwala myśleć o powrocie do Europy po dwóch latach spędzonych w USA. Wcześniej bowiem były gracz m.in. Jagielloni grał w PAOK-u Saloniki. Blisko tego było już w tym okienku transferowym, ale ostatecznie transfer nie doszedł do skutku, o czym mówi Mariusz Piekarski.

– Charlotte otrzymało bardzo dobrą ofertę od Midtjylland za Karola Świderskiego. Gdyby Duńczycy wyeliminowali Legię i awansowali do Ligi Konferencji, to deal zostałby dopięty – powiedział menadżer w programie “Deadline Day” na antenie “Meczyków”.

Czytaj więcej: Menadżer nie ma wątpliwości. “Gdyby nie kontuzja… byłby w Premier League”