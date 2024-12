Pro Shots/Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kozłowski wraca do grania i trafia do siatki

Kacper Kozłowski jest niewątpliwie jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy, którzy w ostatnich latach wypłynęli z Polski. Ofensywny pomocnik zadebiutował w PKO Ekstraklasie mając raptem 16 lat i szybko się rozwijał oraz zdobywał coraz więcej szans gry w Pogoni Szczecin. Wydaje się jednak, że zbyt szybko wyjechał do zagranicznej ligi i trafił Premier League, gdzie szans na grę w barwach Brighton nie miał.

Od jakiegoś czasu jego kariera powoli się odbudowuje. W czasie letniego okienka transferowego trafił on do ligi tureckiej, a konkretnie do zespołu Gaziantep FK. Do tej pory w barwach tej ekipy rozegrał 10 spotkań i zdobył dwa gole oraz zanotował trzy asysty. Dziś jednak do tego dorobku dołożył kolejne trafienie, a mianowicie gola numer trzy w rywalizacji przeciwko Antalyasporowi.

21-latek otworzył wynik rywalizacji w 42. minucie gry. Sześciokrotny reprezentant Polski z okolic piątego metra wykorzystał dograną w pole karne piłkę od jednego z partnerów i pokonał bramkarza rywali. Był to pierwszy występ Kozłowskiego od listopada, bowiem mierzył się o z kontuzją, która wykluczyła go z trzech spotkań swojego zespołu.

