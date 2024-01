John van den Brom chętny na powrót. “Nie czuję się na to za duży”

IMAGO / Patryk Pindral / 400mm.pl / Newspix.pl Na zdjęciu: John van den Brom

Vitesse Arnhem z Kacprem Kozłowskim w składzie walczy o utrzymanie

Ten klub jest bliski sercu byłego szkoleniowca Lecha Poznań – Johna van den Broma

57-latek byłby gotowy objąć tę drużynę, nawet gdyby spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej

John van den Brom przejmie klub reprezentanta Polski?

John van den Brom w grudniu 2023 roku został zwolniony z Lecha Poznań i od tego czasu pozostaje bez zatrudnienia. 57-letni trener ostatnio był gościem prowadzonego przez Hansa Kraayna Juniora programu “Goedemorgen Eredivisie” na antenie kanału telewizyjnego “ESPN Nederland”.

Holenderski szkoleniowiec jest otwarty na powrót do pracy. John van den Brom przyznał, że teraz lub w przyszłości byłby gotowy pomóc swojemu macierzystemu klubowi – Vitesse Arnhem. Na wypożyczeniu w ostatniej drużynie Eredivisie przebywa 6-krotny reprezentant Polski, Kacper Kozłowski.

– Czy chciałbym wrócić do Vitesse Arnhem? Tak, zdecydowanie. To mój zespół. To klub, w którym grałem najdłużej jako piłkarz i miałem okazję pracować jako trener. Mam nadzieję, że drużynie uda się utrzymać w Eredivisie, ale nawet jeśli spadną, to nie odrzuciłbym takiej propozycji. Nie czuję się na to za duży – powiedział John van den Brom na antenie holenderskiego oddziału stacji telewizyjnej “ESPN”.