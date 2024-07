Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Michał Żyro

Michał Żyro ogłosił zakończenie kariery

Michał Żyro wraz z końcem poprzedniego sezonu pożegnał się z Wisłą Kraków. Umowa napastnika nie została przedłużona, a to głównie ze względu na fakt, że piłkarz przez spory czas pobytu przy Reymonta był kontuzjowany. Wydawało się jednak, że szybko powinien znaleźć sobie nowy klub, bowiem jego nazwisko w Polsce wciąż dużo znaczy. Jeszcze kilkanaście dni temu był on na testach w Śląsku Wrocław, ale po kilku treningach wrócił do domu.

Jak się okazuje, kolejnej próby znalezienia nowego zespołu nie będzie. Piłkarz w swoich mediach społecznościowych poinformował właśnie, że zakończył piłkarską karierę. Dziś, z mieszanką wdzięczności, smutku i satysfakcji, ogłaszam zakończenie mojej kariery piłkarskiej – napisał 31-latek na swoim Instagramie.

Żyro w czasie swojej kariery reprezentował barwy: Legii Warszawa, Wisły Kraków, Piasta Gliwice, Stali Mielec, Jagiellonii Białystok, Wolverhampton Wanderers, Charlton Athletic, Pogoni Szczecin oraz Korony Kielce. W sumie na poziomie PKO Ekstraklasy wystąpił 163 razy i zdobył 19 goli. Na koncie ma także kilkadziesiąt spotkań w europejskich pucharach i występy w Championship. Pięć razy wybiegał także na murawę w koszulce reprezentacji Polski.

Wśród trofeów, którymi napastnik może się pochwalić są m.in. trzy mistrzostwa Polski oraz sześć Pucharów Polski. On sam teraz jednak zapowiada, że przy piłce nadal będzie pracować. Choć kończę karierę jako zawodowy piłkarz, nie opuszczam świata piłki nożnej. Już wkrótce dowiecie się, jaką nową rolę w niej obejmę – dodał na swoim profilu w emocjonalnym wpisie.

Czytaj więcej: Żurkowski blisko zmiany klubu. Zostanie wypożyczony do Serie A