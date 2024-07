Żurkowski blisko zmiany klubu. Zostanie wypożyczony do Serie A

Szymon Żurkowski wkrótce zostanie nowym graczem Empoli. A właściwie to wróci do tego zespołu, bowiem ostatnio był do niego wypożyczony ze Spezii. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

AFLO/Alamy Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Żurkowski o krok od zmiany klubu. Klamka zapadła

Wiele wskazuje na to, że sprawa transferu Szymona Żurkowskiego tego lata jest już przesądzona. Od jakiegoś czasu trwały spekulacje na temat tego, czy środkowy pomocnik w najbliższym czasie nadal będzie reprezentował barwy Empoli na poziomie Serie A, czy jednak wróci do Spezii Calcio i będzie grał w niższej lidze. Sam zawodnik był zdeterminowany do gry we włoskiej elicie, ale do takiego scenariusza potrzebna była zgoda obu klubów.

Teraz okazuje się, że oba zespoły doszły do porozumienia i Szymon Żurkowski już wkrótce zostanie wypożyczony do ekipy Empoli. Informacje w tej sprawie przekazał właśnie Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”. Wiadomo także, że drużyna z Toskanii będzie miała zapewnione prawo do pierwokupu Polaka. Tajemnicą jest jednak kwota, jaka została zapisana w umowie pomiędzy stronami.

Żurkowski w minionym sezonie rozegrał 30 spotkań, w których zdobył cztery gole i zanotował jedną asystę. Prawie połowa występów była dla ekipy z Empoli. W sumie na boiskach Serie A ma ponad 60 gier. 26-latek z Tychów wart jest według serwisu “Transfermarkt” 2,5 milion euro. Jeszcze jakiś czas temu był powoływany do reprezentacji Polski. Dla Biało-Czerwonej drużyny uzbierał jednak raptem siedem występów.

Czytaj więcej: Ile Jagiellonia dostanie od UEFA za awans do kolejnej rundy? Spora suma