Sebastian Szymański w tym sezonie zdobył już 11 goli i zaliczył 10 asyst. To powoduje zainteresowanie jego osobą na rynku transferowym. Jednak według informacji przekazanych przez "aksam.com.tr" Fenerbahce nie sprzeda go zimą tego roku.

IMAGO / Gonzales Photo / Dejan Obretkovic Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański jest gwiazdą tego sezonu w barwach Fenerbahce

Polak dotychczas zdobył 11 goli i zanotował 10 goli

Zainteresowanie piłkarzem wyrażają czołowe kluby w Europie

Władze klubu stawiają weto

Sebastian Szymański od chwili transferu do ligi tureckiej latem tego roku spisuje się wręcz fantastycznie i jest jedną z najważniejszych postaci zespołu Fenerbahce. Reprezentant Polski dotychczas zdobył 11 goli i zanotował 10 asysty w 28 meczach w barwach ekipy ze Stambułu i jest gwiazdą swojej drużyny. To powoduje, że europejscy giganci coraz częściej zaglądają w kierunku Polaka. Media spekulowały m.in. na temat zainteresowanie Liverpoolu.

Jednak kluczowe zdanie w temacie transferu popularnego “Szymka” ma zespół z Turcji. Polak jest związany umową do końca czerwca 2027 roku i Fenerbahce – kolokwialnie mówiąc – nie uśmiecha się go sprzedawać. Według informacji przekazanych przez “aksam.com.tr” klub ze Stambułu podjął decyzję, że zimowe odejście byłego gracza Legii nie jest możliwe. Oznacza to, że pomocnik sezon dokończy w dotychczasowej ekipie, a być może nowy rozpocznie już w innych barwach.

